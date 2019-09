Dinard : des cabines de plage au nom des présidents de jury du Festival du film britannique !

Dinard, France

Un temps nuageux, un jury souriant et le crépitement des flashs sur la promenade de la plage de l'Ecluse à Dinard. Sandrine Bonnaire est accompagnée des membres de son jury pour ce 30e festival du film britannique de Dinard, ainsi que du maire de la ville Jean-Claude Mahé. Disponible, l'actrice enchaîne les photos avec quelques dinardais et dinardaises conquis : "d'habitude les actrices ont tendance à partir vite, mais là on a le temps de prendre de la photo!", "elle aime le contact", "elle est d'une grande simplicité, elle se prend pour une star" entend-on à propos de la présidente du jury cette année.

Le jury de ce 30e festival du film britannique de Dinard avec le maire de la ville Jean-Claude Mahé © Radio France - François Rauzy

Direction ensuite les cabines de plage, déjà parées pour la plupart des noms des anciens présidents de jury : Roger Moore, Ben Kingsley, Terrence Young, Charlotte Rampling et bien d'autres... Devant la future "cabine Sandrine Bonnaire", le maire de Dinard Jean-Claude Mahé s'exprime : "Bon c'est pas très original parce que Deauville y avait pensé avant nous... Les gens pourront se prendre en photo devant les cabines où ils ont leur acteur préféré !"

Sandrine Bonnaire dévoile la plaque à son nom avec un peu de fierté : "Ca y est je suis inscrite dans la région on va dire ! J'y étais deux fois sur pellicule (elle avait tourné La Cérémonie et Au coeur du mensonge sur la côte d'émeraude, NDLR) puisque j'ai fait deux films de Chabrol dans le coin... Je suis très fière d'être à côté de Monica Belluci, pas loin de Nicolas Garcia ou Claude Lellouch que j'aime beaucoup... Je me demande qui va être le prochain ! Est-ce que je vais être bien entourée de l'autre côté ? C'est important il faut bien s'entendre avec ses voisins !" déclare l'actrice avec humour. Christian, dinardais présent pour la cérémonie, est sous le charme : "Il y en a pas beaucoup des aussi simples que ça, c'est une excellente actrice en plus. A Dinard, on est fiers!" et Christian ajoute dans un sourire : "On osera même pas prendre la cabine après !"