Dîner à Versailles : Anne-Sophie Pic fait goûter la Drôme au roi d'Angleterre

Anne-Sophie Pic, la femme cheffe la plus étoilée au monde, a été choisie par l'Elysée pour ouvrir ce dîner d'Etat. Elle se dit honorée et ravie de participer à cet évènement exceptionnel : "ce type d'événement, c'est une fois tous les 50 ans" murmure la cuisinière valentinoise. Un dîner prestigieux pour lequel la Valentinoise a encore moins le droit à l'erreur que d'habitude. Avec 150 invités prestigieux, une table de plus de 62 mètres de long dans la galerie des glaces du château de Versailles, la pression est maximale. Mais la cheffe sait comment gérer au mieux cette pression : "tout anticiper, tout organiser, ça me rassure !" Elle a donc longuement mûri l'idée de sa recette. Ce plat, elle a commencé à y penser en juillet.

Tout tester dans le moindre détail

Pour être prête à parer aux imprévus, elle a donc essayé de tout anticiper. Elle est allée dans la galerie des Glaces, d'abord pour sentir l'ambiance mais surtout pour mesurer la distance et chronométrer le temps entre l'instant où l'assiette sera dressée dans l'office et celui où il arrivera à table. "On ne peut pas faire un plat trop éphémère ou trop fragile qui risque de mal résister au "transport" jusqu'aux invités". Anne-Sophie Pic précise : "on a regardé comment le plat se comporte après 5 minutes, puis 10 puis 15 pour être certains". Un soulagement peut-être ou en tout cas un souci de moins : "c'est une entrée froide, je suis plus sereine que si c'était un plat chaud". Aucune consigne n'a été donnée par le Palais de Buckingham, aucune allergie du roi ou de la reine pour venir interdire un aliment. Mais Anne-Sophie Pic le sait, le monarque anglais aime qu'on lui serve des produits de saison.

Melon et amandes de la Drôme

Elle a donc pensé au homard bleu et au tourteau de casier : "on pense souvent aux crustacés en hiver mais la pleine saison c'est en ce moment" accompagnés bien sûr des produits drômois. "J'avais vraiment envie de mettre en valeur des produits de ma région et de pleine saison". L'idée du melon et des amandes fraiches lui est venu en imaginant la table de Louis XIV pour être en adéquation avec le lieu et le monarque qui a fait bâtir le château. "Il avait un jardin potager et y faisait déjà à l'époque cultiver des melons par son jardinier Jean-Baptiste de la Quintinie. J'ai voulu retisser ce lien avec ce lieu merveilleux." Anne-Sophie Pic a donc pensé au melon et aux amandes fraiches de la Drôme pour cette entrée d'exception du 21e siècle. Et elle insiste "c'était important pour moi d'avoir une part de la Drôme avec moi pour ce dîner-là". Le melon sera servi en brunoise et les amandes "en voile" pour accompagner les crustacés.

Quand on lui demande si elle sera présentée au roi, elle lance dans un petit rire : "je ne sais pas mais je l'espère", avant d'avouer "ça devrait pouvoir se faire". La cheffe emmène avec elle quatre membres de son équipe valentinoise pour l'épauler. Les préparatifs se feront dans les cuisines mises à disposition par un traiteur parisien. Le dressage et l'assaisonnement seront effectués à la dernière minute depuis l'office versaillais. Le service, lui, sera assuré par le personnel de l'Elysée.