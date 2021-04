Dîner clandestin pour Bruce Toussaint à Deauville ? Une enquête ouverte par la justice

"Oui Bruce Toussaint était bien présent dans nos murs le 13 mars 2021" confirme un membre de la direction de l'établissement. A côté du nom du journaliste de BFMTV, sur le document posté sur Twitter, figure en effet le logo du restaurant l'Etage. Restaurant qui fait partie du complexe hôtelier Novotel situé en front de mer. "Il participait à un séminaire, et nous lui avons servi un plateau repas, comme la réglementation nous autorise à le faire". Mais la procureure de Lisieux a décidé d'ouvrir une enquête pour faire toute la lumière sur cette affaire.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Il n'est, selon l'établissement, pas question d'un dîner clandestin. "De toute façon, notre restaurant est actuellement fermé comme tous les autres, et nous avons des contrôles de police réguliers, encore ce mardi midi". Mais si la salle de restaurant est fermée, les cuisines fonctionnent et permettent de servir des repas dans les chambres. Et des plateaux repas durant les séminaires, car contrairement au premier confinement, ceux-ci sont autorisés dans le respect de jauges. "C'est maximum six personnes chez nous, étant donné la taille de nos salles".

Une enquête ouverte par le parquet de Lisieux

Alors pourquoi le nom de Bruce Toussaint figurait-il sur ce qui ressemble à un carton d'invitation et qui a beaucoup fait réagir sur Twitter ? "C'était à titre indicatif pour la personne qui allait lui servir son plateau repas, il ne s'agit pas d'un carton d'invitation" dément l'établissement. En tous cas, en pleine polémique sur les dîners dans les restaurants clandestins, après la diffusion du reportage de M6, voilà une publicité dont l'établissement deauvillais se serait bien passé.

Et il va devoir s'en expliquer auprès des enquêteurs. La procureure de Lisieux Delphine Mienniel a décidé d'ouvrir une enquête : "Il s'agit de vérifier si les allégations relayées sur les réseaux sociaux sont exactes et si les règles sanitaires n'ont pas été respectées". L'enquête est confiée au commissariat de Deauville. La police est d'ailleurs passée ce mercredi après-midi pour demander au restaurant de ne plus répondre aux nombreux journalistes qui ne cessent de l'appeler.