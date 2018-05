C'est le mariage de l'année : les noces du Prince Harry et de Meghan Markle sont célébrées ce samedi à Windsor. Harry, 33 ans, sixième dans l'ordre de succession au trône d'Angleterre, épouse une ancienne actrice américaine, de six ans son aînée. Dans les rues de Windsor, 100 à 150.000 personnes seraient rassemblées. On estime à deux ou trois milliards le nombre de téléspectateurs qui vont suivre l'événement.

Les 2 640 personnes invitées entrent dans le parc du château de Windsor à partir de 10h. La cérémonie débute à 13 h, heure française. Elle sera suivie d'une procession en calèche.

à lire Mariage du prince Harry et Meghan Markle : comment va se dérouler la journée

L'événement est également suivi en France par de nombreux fans de la famille royale britannique.