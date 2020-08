"Dirty Dancing" : un nouveau film en préparation avec Jennifer Grey, alias "Bébé"

Le PDG de Lionsgate, Jon Feltheimer, a confirmé à Deadline "l'un des secrets les moins bien gardés d'Hollywood" : un nouveau "Dirty Dancing" est bien en préparation. Et à l'affiche, on retrouvera l'inoubliable interprète de "Bébé", Jennifer Grey. L'actrice aura aussi la casquette de productrice.

Selon les informations de Deadline, c'est Jonathan Levine (Warm Bodies, 50/50) qui réalisera le film, avec Gillian Bohrer. D'après le patron de la société de production, "ce sera exactement le genre de film romantique et nostalgique que les fans de la franchise attendaient".

Un film devenu culte

"Dirty Dancing" est sorti en 1987 et raconte l'histoire d'amour entre un danseur professionnel, incarné par Patrick Swayze (décédé en 2009) et "Bébé". A l'époque, le film a rapporté plus de 200 millions de dollars au box-office mondial. La chanson originale "(I’ve Had) The Time of My Life" a remporté un Golden Globe.

Une suite, intitulée "Dirty Dancing: Havana Nights", est déjà sortie en 2004 mais avec de nouveaux acteurs.