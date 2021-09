Disparition de Jean-Paul Belmondo - France Bleu vous ouvre son antenne

Mort à l'âge de 88 ans, ce monstre sacré du cinéma français ne laissait personne indifférent. Ce soir, à 19h, Arnold Derek et Déborah Grunwald vous donnent rendez-vous pour une émission spéciale autour de vos souvenirs.

Dans nos têtes resteront ses cascades, sa voix, son phrasé, son regard intense... Il a joué pour les plus grands, aux côtés des plus grands et en était surtout un, de grand. L'un des derniers monstres sacrés du cinéma français nous a donc quittés ce 6 septembre dans son domicile parisien.

Incontournable du grand écran, la disparition de Jean-Paul Belmondo laisse un grand vide dans nos cœurs. Alors, ce soir, France Bleu vous propose de se remémorer le meilleur, ensemble. Venez nous raconter vos souvenirs de Belmondo. Ses films vous ont émus ? Dîtes-le nous ! Vous l'avez rencontré ? Venez nous en parler...

Ce soir, à 19h, on passe un joli moment, ensemble, à se rappeler l'un de nos plus grands talents français. Arnold Derek et Déborah Grunwald vous donnent rendez-vous pour une émission spéciale autour de vos souvenirs. Appelez-nous : 0.810.055.056.

En plus de vos témoignages, France Bleu vous propose le contenu de ses archives autour de Bébel comme ce Paris Cinéma de Thierry Boeuf, pour France Bleu Paris. Il revient sur le tournage du film Peur sur la ville. L'un des films cultes de Belmondo avec l'une de ses cascades les plus impressionnantes.

On se donne rendez-vous, ce soir, pour parler ensemble d'une de nos idoles à tous. 0.810.055.056, on dit au revoir à Bébel ensemble sur France Bleu.