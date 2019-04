Disparition de Dick Rivers : l'émotion et les souvenirs de Jean-Yves Dayot, l'un de ses proches

C'est l'une des figures majeures du rock français : Dick Rivers est décédé ce mercredi d'un cancer, le jour de son 74è anniversaire. L'ex-leader du groupe Les Chats sauvages s'est éteint dans un hôpital parisien, selon son manager.

Dick Rivers s'était rendu plusieurs fois dans l'Indre et avait été invité plusieurs fois sur France Bleu Berry, dans l'émission "Scopitone" de Jean-Yves Dayot. Ce proche du chanteur raconte aujourd'hui ses souvenirs.

Une pochette d'album réalisée par un dessinateur d'Argenton-sur-Creuse

Jean-Yves Dayot a animé pendant 36 ans l'émission "Scopitone" sur France Bleu Berry. Dès 1982, Dick Rivers était son invité. "Quand je l'ai rencontré, je tenais à lui faire parler de cette période de années 60 et il n'était pas tout à fait d'accord il préférait parler de l'actualité de l'époque", se souvient-il. Cette année-là, le chanteur voit dans les locaux de France Bleu Berry une affiche où les portraits des animateurs de la radio apparaissent dessinés au crayon. "Dick a vu cette affiche et nous a dit qu'il souhaitait trouver le dessinateur qui avait ça afin qu'il lui fasse la pochette de son album Nice Baie des Anges", affirme l'ancien présentateur. C'est donc le dessinateur Philippe Game, originaire d'Argenton-sur-Creuse, qui a réalisé la pochette de l'album Nice Baie des Anges, sorti en 1984.

L'album Nice Baie des Anges a été réalisé par le dessinateur d'Argenton-sur-Creuse, Philippe Game.

"Je l'ai invité de nombreuses fois à la radio, pour la seule raison qu'il était libre, il ne faisait plus de scènes du tout. Il est venu cinq ou six fois. On a fait un extérieur à Châteauroux dans un lieu qui n'existe plus qui s'appelait la Galettière avec Denisot d'ailleurs. Je l'ai suivi dans pas mal de concerts et on s'appelait régulièrement", se remémore Jean-Yves Dayot.