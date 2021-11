Norbert Serres, 66 ans, a fait un malaise fatal dans la nuit de jeudi à vendredi alors qu'il était dans l'établissement de son ami, le chef étoilé Gilles Goujon dans les Corbières. Ami des stars comme Charles Aznavour et personnage haut-en-couleur, il tenait deux institutions à Carcassonne.

Disparition de l'Audois Norbert Serres, figure de la restauration occitane et ami des stars

C'était l'ami de Patrick Sébastien, Laurent Gerra, le chroniqueur gastronomique Jean-Luc Petitrenaud, Jean-Jacques Debout et Chantal Goya, un proche de la famille Aznavour et une figure pour les Carcassonnais. Le restaurateur Norbert Serres est mort brutalement dans la nuit du 4 au 5 novembre dans les Corbières alors qu'il séjournait comme il le fait souvent chez son ami Gilles Goujon, le chef trois-étoiles de Fontjoncouse. Il avait 66 ans.

Ami de Charles Trenet, il a même fait du cinéma

"C'était un personnage, plein d'humour et de tendresse", pleure son ami Michel Montsarrat, restaurateur du Luchonnais, lui aussi originaire de l'Aude. "Il faisait 1m65 mais il était capable de tenir la dragée haute à n'importe qui quand il avait sa boîte de nuit, la Bodega". Norbert Serres n'avait plus sa discothèque mais encore ses deux restaurants, des institutions à Carcassonne, La Table de Norbert connue pour ses grillades aux feux de bois, et Le Rideau rouge, en face du théâtre.

Norbert Serres avait commencé chez lui à Narbonne, il était déjà à l'époque un grand ami de Charles Trenet. C'est ce dernier qui lui ouvre les portes du showbiz. Il avait même fait dernièrement une apparition au cinéma, dans le premier volet des Vieux Fourneaux, avec Pierre Richard et Eddy Mitchell.

Il laisse une fille, Cindy, âgée d'une vingtaine d'années, mordue comme son père par le virus de la restauration.