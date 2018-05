"Une voix exceptionnelle", "un sourire", un franc parler ... personnalités et artistes rendent hommage ce mardi à la chanteuse belge Maurane décédée lundi soir à son domicile bruxellois.

Lara Fabian et Christophe Willem ont été parmi les premiers à saluer sa mémoire sur les réseaux sociaux.

"Quelle tristesse d'apprendre la disparition de Maurane, une des plus grandes voix (...) le choc est brutal, tant j'ai son visage et le son de sa voix gravés dans ma mémoire, mélange de douceur éternelle et de désillusion sur la vie", a réagi le chanteur sur son compte Instagram à côté d'une photo en noir et blanc de Maurane.

(...) Elle savait mieux que personne nous toucher en plein cœur car elle ne chantait pas, elle vivait sa musique, comme une respiration lente, profonde, pour essayer de suspendre le temps ne serait ce qu’un instant et adoucir mieux que personne ce monde, son monde... pic.twitter.com/MKssX5uAjf — Christophe Willem (@cwillem) May 8, 2018

Depuis le Canada, la chanteuse Lara Fabian a salué une artiste "rare", "plus grande que la musique". "Je suis assise ici dans mon petit bureau tout blanc à Montréal, je ne veux pas réaliser que tu n'es plus, je ne peux pas. Je me dis que tu vas appeler et m'engueuler, parce qu'on ne se voit pas assez", a-t-elle publié sur sa page Facebook.

Le chanteur Michel Polnareff a choisi "Sur un prélude de Bach" pour saluer la mémoire de la "meilleure chanteuse de blues en langue française".

Meilleure chanteuse de blues en langue française. https://t.co/RRQcklwl2q — MICHEL POLNAREFF (@MICHELPOLNAREFF) May 8, 2018

Pour Françoise Hardy qui avait chanté avec elle, Maurane était "une des plus grandes interprètes qui soit. C'était une artiste d'exception. La seule chose qui lui manquait un petit peu, c'était le physique, le charisme, malheureusement c'est quelque chose qui aide davantage à faire une très grande carrière. Quand on a tous les atouts évidemment ça aide, mais les atouts qu'elle avait étaient beaucoup plus importants que le charisme et le physique."

Sur son compte twitter, la comédienne Michèle Laroque salue elle la "générosité" de celle qui était son amie.

Maurane ! Je n’arrive pas à y croire !

La plus belle voix . L’oreille absolue. La générosité absolue aussi.

Que tu vas nous manquer .

Je pense à Lou. Je pense à toi. À nos fou-rires.

Repose toi sans souffrance ma copine #Maurane#RIPhttps://t.co/2f5TB8Y9KU — Michèle Laroque (@MicheleLaroque) May 8, 2018

Émotion du monde politique

En Belgique, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders, témoigne sur Twitter : "Quelle tristesse de voir partir Maurane si tôt. Sa voix exceptionnelle nous accompagnera encore longtemps. Dans son répertoire ou ses reprises de Jacques Brel. Toute ma sympathie à sa famille et à ses proches en ces moments douloureux."

"Maurane, c'est une voix bien sûr, c'est un sourire évidemment, c'est un éclat d'étoile dans le ciel de Starmania, écrit Christophe Castaner, le secrétaire d'Etat chargé des relations avec le Parlement, sur son compte Twitter. Elle a rejoint Brel - célébré le week-end dernier - pour faire chanter le ciel. En attendant il pleure."