Disparition de Michel Bouquet, un acteur d’exception

Michel Bouquet nous a quittés ce 13 avril 2022, à l'âge de 96 ans. Respecté et adulé tant par le public que par la profession, la perte est immense. Figure du théâtre et du cinéma, son répertoire sur scène comme à l’écran force le respect. Retour sur une carrière exemplaire.

Il effectue ses premières armes en suivant, pendant la guerre, les cours d’art dramatique de Maurice Escande, puis intègre ensuite la Comédie-Française aux côtés de Gérard Philipe. Son sens inné de la scène lui fait rapidement croiser les routes de Jean Vilar et du dramaturge Jean Anouilh.

Des rôles marquants sur grand écran

S'il triomphe sur les planches, sa notoriété au cinéma se fera attendre, même si il tourne dès 1947 dans le célèbre "Monsieur Vincent" réalisé par Maurice Cloche avec en vedette Pierre Fresnay. Le succès arrive sur grand écran avec sa collaboration sur le film de François Truffaut, "La mariée était en noir" aux côtés de Jeanne Moreau, "Borsalino" de Jacques Deray ou encore "La rupture" de Claude Chabrol.

Le comédien s’imbrique totalement dans l’univers Chabrolien, à l’image de "La femme infidèle" qui sort sur les écrans en 1969. Michel Bouquet soupçonne son épouse - incarnée par Stéphane Audran - d’avoir une liaison, il engage un détective privé qui le lui confirme, après une brève entrevue, il décide de supprimer l'amant joué par Maurice Ronet. L'habile metteur en scène du "Beau Serge", dissèque ici la vie d'un couple à coups de scalpel, le comédien trouve ici l’un de ses meilleurs rôles. Un grand classique.

Michel Bouquet, Stéphane Audran et Claude Chabrol - Tournage de La femme infidèle © Getty

"Deux hommes dans la ville" sort sur les écrans en 1973. Ce long métrage est tourné en grande partie à Montpellier sous la caméra de José Giovianni avec à l'affiche Jean Gabin et Alain Delon. Michel Bouquet incarne ici l’inspecteur de police Goitreau qui s’acharne à tort sur un ancien repris de justice. Ce harcèlement va courir à sa perte et fera condamner à mort Gino Strabliggi - Alain Delon -. Véritable plaidoyer contre la peine de mort, la difficile partition interprétée par Michel Bouquet est époustouflante.

Obstiné et têtu, - à l’image de son rôle de détective privé dans le film de François Truffaut, "La sirène du Mississipi", le comédien qui donne pour ce film la réplique à deux monstres du cinéma français - Catherine Deneuve et Jean-Paul Belmondo -, fait corps avec son personnage hautement antipathique et nous délivre une véritable leçon de comédie.

Mixhel Bouquet, Alain Delon, José Giovanni - Tournage de Deux hommes dans la ville © Getty -

Son amour pour le théâtre

Tout au long de sa carrière, sa passion pour la scène est restée intacte. Il interprète avec éclats et succès à de nombreuses reprises, les œuvres de Molière, Ionesco ou encore Samuel Beckett. Tout le monde garde en mémoire ses performances dans "L’avare" ou" Le malade imaginaire". Sa passion pour les planches et le souhait de la faire partager aux apprentis comédiens, l’entraîne en 1977 à devenir professeur au Conservatoire national supérieur d’art dramatique. En 2011, il annonce qu'il cesse de se produire sur scène, mais finalement revient à son premier amour les années suivantes et il triomphe dans "Le roi se meurt" d'Eugène Ionesco ou dans la pièce du dramaturge sud-africain, Ronald Harwood, intitulée "À torts et à raisons".

L'héritage laissé par l'acteur est immense, sa disparition nous prive d'un artiste hors-pair qui, au sommet de son art, a su toujours rester humble.

Michel Bouquet au Festival d'Anjou © Getty -