Disparition de Sean Connery : une flamboyante filmographie

Après des débuts comme figurant dans une comédie musicale, il enchaîne les petits rôles tant au cinéma qu'à la télévision. Il participe à de nombreux tournages qui lui mettent le pied à l'étrier. Dans le film Le jour le plus long, il incarne le rôle du soldat Flanaghan qui tombe à l'eau lors de la première heure du débarquement sur les plages de Normandie.

En 1961, un grand casting est organisé pour un futur film mettant en scène un agent secret de sa majesté. Plus de 600 postulants se bousculent, Sean Connery est retenu, sa carrière internationale est lancée.

La saga James Bond

James Bond 007 contre Dr No © Maxppp -

sixIl va interpréter à reprises, de 1962 à 1971, le mythique espion. À chaque nouvelle aventure, le succès est au rendez-vous. James Bond contre Dr No, Bons baisers de Russie, Goldfinger, Opération tonnerre, On ne vit que deux fois et Les diamants sont éternels caracolent tous en tête du box office.

En 1983, il endosse une septième et dernière fois le costume de James Bond pour Jamais plus jamais. Le film est en fait un remake d'Opération Tonnerre. Il est tourné après une bataille juridique et se place en dehors de la franchise James Bond des célèbres producteurs Harry Saltzman et Albert Broccoli, qui avaient la main mise sur tous les films du héros crée par l'écrivain anglais, Ian Flemming.

Collaboration avec Alfred Hitchcock

Pas de printemps pour Marnie réalisé par A. Hitchcock © Getty -

Le comédien écossais partage l'affiche aux côtés de Tippi Hedren, dans un film qui mélange comme seul le maître du suspens savait le faire, une intrigue policière et psychologique. Si Marnie est une voleuse convulsive, un terrible secret l'oppresse et l'angoisse, son époux fera tout pour découvrir l'ampleur de la tragédie cachée.

Sean Connery tourne ce film à Hollywood avant d'endosser à nouveau le costume de James Bond pour une nouvelle aventure qui va remporter une fois encore une fois un vif succès : Goldfinger. C'est la dernière fois qu'il incarne l'agent 007 au cinéma. Il retrouvera le personnage en 2005 en prêtant sa voix au jeu vidéo James Bond 007: Bons baisers de Russie.

La colline des hommes perdus

Film, "La colline des hommes perdus" © Getty -

Première collaboration avec le metteur en scène Sidney Lumet, ce long métrage dénonce les abus de pouvoir d'un sergent chargé de mater les soldats fraîchement arrivés dans un camp disciplinaire de l'armée. Au milieu de la prison, se dresse une colline que les hommes doivent gravir nuit et jour jusqu'à l'épuisement. Joe Roberts, incarné par Sean Connery, décide de se rebeller face à un intraitable sergent couvert par sa hiérarchie militaire.

Nous avons droit ici à une superbe interprétation du comédien écossais, à l'opposé de sa composition d'un espion parfait. Il nous montre là toute l'étendue de sa palette d'acteur. Visiblement satisfait de cette première expérience avec le réalisateur américain, il tournera 4 films sous sa direction.

Le nom de la rose

Film " Le nom de la rose" - Christian Slater et Sean Connery © Getty -

Sous la houlette du metteur en scène Jean-Jacques Annaud, le comédien nous délivre une superbe prestation dans le rôle du moine Guillaume de Baskerville qui tente de percer le secret d'une abbaye bénédictine où des meurtres sont commis. Le film en 1986, fait plus de 4 millions d'entrées en France et reçoit l'année suivante le César du meilleur film étranger.

Indiana Jones et la dernière croisade

Sean Connery et Harrison Ford - Indiana Jones et la dernière croisade. © Getty -

Troisième volet de la populaire saga, Sean Connery incarne ici le père d'Indiana Jones (Harisson Ford) qui va suivre bon gré mal gré son fils, tout au long de cette dangereuse aventure où des soldats nazis sont prêts à tout dans leur quête du Saint Graal. Film truculent oscillant entre épopée et comédie, les scènes entre les deux stars sont savoureuses. Le succès est mondial et engrange des millions de dollars de recettes.

Rock

Sean Connery et Nicholas Cage - Rock © Getty -

Clin d’œil à ses films précédents où il était l'espion préféré de sa gracieuse majesté, le comédien interprète est ici un agent britannique emprisonné depuis de nombreuses années dans une prison américaine. Il vient en aide à un agent du FBI tous les deux tentent de stopper les projets destructeurs d'un général de l'armée en rupture avec sa hiérarchie. En tête du box office de l'année 1996, le film de Michael Bay utilise a fond les différentes facettes du personnage joué par Sean Connery. Aux côtés de Nicholas Cage, il est tout à la fois rebelle, taciturne mais aussi héroïque.

L'heure de la retraite

Le 5 juillet 2000, il est anoblie et reçoit les insignes de chevalier de la part de la reine Elisabeth II. Militant pour l'indépendance de l'Ecosse depuis de nombreuses années, Sean Connery choisi la provocation et se présente à la cérémonie en costume traditionnel écossais.

Il annonce sa retraite cinématographique en 2003 après l'échec critique du film La ligue des gentlemen extraordinaires, adaptation de la bande dessinée du même nom. Si on ne l'a effectivement pas revu sur un plateau de tournage depuis, il prête néanmoins sa voix en 2012 à Sir Billi, un film d'animation jamais sorti en France.

Sean Connery s'était installé aux Bahamas avec sa femme, Micheline Roquebrune.

Le 31 octobre 2020, on apprend sa mort à l'âge de 90 ans.