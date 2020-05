Disparition : le journaliste orléanais Christian Bidault raccroche la plume

Christian Bidault, c'était une voix, un sourire, de l'humour et surtout un confrère apprécié de tous. Depuis 40 ans, il scrutait la vie orléanaise dans les moindres détails avec une passion particulière pour la politique. Embauché en 1978 à la République du Centre à Dreux, il avait ensuite intégré la rédaction orléanaise. Des faits divers au grand reportage, sa plume ne laissait personne indifférent. Parmi ses faits d'arme, il aimait raconter comment il avait couvert l'arrestation des 4 membres principaux d'Action Directe, le 21 février 1987 à Vitry-aux-Loges. Il portait souvent un regard amusé et ironique sur la vie politique locale et les élus.

MagCentre : " un site impertinent et cautisque"

Infatigable, il faisait partie des journalistes pour qui l'information de s'arrête jamais. En 2012, alors qu'il aurait pu profiter de sa retraite pour suivre son autre passion, le foot et l'USO, il décide de créer un site d'information en ligne MagCentre. " Je souhaite que ce soit impertinent voire caustique" disait-il le 22 février 2012 sur l'antenne de France Bleu Orléans. Le site a réussi à s'installer dans le paysage médiatique orléanais avec 160.000 visites par mois en moyenne. Même si l'équilibre économique de MagCentre reste fragile (structure associative), Christian Bidault s'enorgueillissait à juste titre d'avoir apporté un peu de pluralité : " A l'heure où pullulent les fake news sur les réseaux sociaux, il y a un besoin sur internet d'informations sérieuses, faites par des professionnels" avait-il coutume de dire.

Ses liens avec France Bleu Orléans

En plus des liens amicaux que Christian Bidault entretenait avec toute la rédaction de France Bleu Orléans, il acceptait volontiers de participer à nos émissions. Il avait commencé avec le Grand Bûcher, l'émission de débats entre 2007 et 2013. Plus récemment, il avait participé à l'émission politique " Controverse" et à "la Une de la Presse", les mardi matin à 7h15.

France Bleu adresse tous ses condoléances à la famille de Christian Bidault. Pour ceux qui veulent témoigner et saluer sa mémoire, ils peuvent écrire à cette adresse lessard.tom@gmail.com