Le maître du roman d'espionnage, John le Carré, est mort à l'âge de 89 ans

John le Carré, auteur de nombreux best-sellers dont "L'Espion qui venait du froid", est mort à l'âge de 89 ans d'une pneumonie. Cet ex-espion a vendu au total plus de soixante millions de livres dans le monde.

"C'est avec une grande tristesse que je dois annoncer que David Cornwell, _connu dans le monde sous le nom de John le Carré_, est décédé après une courte maladie (non liée au Covid-19) en Cornouailles samedi soir, le 12 décembre 2020. Il avait 89 ans." a déclaré son agent, Jonny Geller dans un communiqué publié sur Twitter.

L'écrivain laisse une femme et quatre fils. John Le Carré a écrit vingt-cinq romans. Il a vendu au total plus de soixante millions de livres dans le monde. Le roi du roman d'horreur, l'américain Stephen King, a déploré sur Twitter la mort d'un "géant littéraire" et "esprit humanitaire".

L'espion qui racontait si bien

John Le Carré était devenu célèbre dans le monde entier après la parution de son troisième roman, "L'Espion qui venait du froid" (1964), qu'il écrivit à 30 ans, "mangé par l'ennui" que ses activités de diplomate à l'ambassade britannique de Bonn en Allemagne lui procuraient. Le roman, vendu à plus de 20 millions d'exemplaires dans le monde, raconte l'histoire d'Alec Leamas, un agent double britannique, passé en Allemagne de l'Est. Son adaptation au grand écran, avec Richard Burton dans le rôle titre, a marqué le début d'une longue collaboration avec le cinéma et la télévision.

C'est dans les années 70 qu'apparaît au premier plan le héros favori de Le Carré, le timide George Smiley, souvent considéré comme l'archétype de l'anti-James Bond : rigide, paranoïaque mais à l'intelligence acérée. Dans "La Taupe" (1974), premier volet d'une trilogie dont les intrigues s'imbriquent comme des poupées russes, ce redoutable officier des renseignements va démasquer une taupe soviétique infiltrée parmi sa hiérarchie. Un roman récemment adapté au cinéma lui aussi.

Dans ses romans, John le Carré, racontait aussi bien les coulisses de la Guerre froide qu'il dénonçait les travers de la mondialisation. La carrière de John le Carré comme agent secret est cependant rapidement ruinée par l'agent double britannique Kim Philby qui révèle au KGB la couverture de nombreux de ses compatriotes. John le Carré, David Cornwell de son nom véritable, doit alors démissionner. Mais coutumier de l'auto-dérision, il confessera plus tard avoir été de toute façon un mauvais espion. En 2018, il s'est livré sur son passé à François Busnel dans "la Grande librairie".