Dix choses que vous ignorez (sans doute) sur la série "Fais pas ci, fais pas ça"

France 2 diffuse à partir de ce mercredi 8 février la dernière saison de sa série à succès Fais pas ci, fais pas ça. Un ultime rendez-vous forcément émouvant puisqu'on dira au revoir à des héros suivis depuis 9 ans. Avant cela, France Bleu vous propose de découvrir 10 anecdotes sur la série.

Après 9 saisons de succès, les aventures des familles Bouley et Lepic s’achèvent avec une saison construite différemment des précédentes puisque elle se déroule sur 10 ans, avec des sauts dans le temps. On nous annonce une fin très émouvante au bout de 6 épisodes. Tous les acteurs qui ont traversé Fais pas ci fais pas ça, même pour une apparition ont été conviés. L'occasion pour France Bleu de vous dévoiler les coulisses et autres secrets de la série que l'on a adoré regarder en famille.

1. Une série tournée en Ile-de-France

En réalité, les deux maisons ne sont pas voisines mais séparées de 400 mètres. Elles sont toutes les deux dans la même ville, Sèvres en banlieue parisienne, en lisière du Parc de Saint-Cloud. La production loue les maisons à l’année ce qui lui permet d’y installer ses bureaux hors temps de tournage. Cela lui donne aussi une grande souplesse pour l’emploi du temps puisque les décors sont tout le temps disponibles. Enfin, cela permet que les loyers n’explosent pas à cause du succès de la série.

Même les épisodes qui sont censés se passer en Sologne ont en fait été tournés dans les Yvelines pour des raisons de simplicité de production. Dans le village de Saint-Léger-En-Yvelines exactement. La péniche de Denis Bouley mouille près du pont de Suresnes. La société de Renaud Lepic, les Robinets Binet, a été domiciliée à Vélizy puis à Boulogne Billancourt (dans les locaux de la société de production Eléphant !) et aujourd’hui à Saint Ouen.

2. De la fiction à la réalité

Régulièrement, la production crée dans la réalité ce qu’on voit dans la série. Par exemple, dans la saison 4, Denis Bouley devient coach dont il fait la promotion sur internet via le site www.la-methode-denis-bouley.fr. Le site a été désactivé aujourd’hui mais il a suscité de nombreux commentaires sur les forums.

Le livre de Denis Bouley « Un, dos, tres, je déstresse » a vraiment été écrit par son interprète, Bruno Salomone, et mis en vente aux éditions du Cherche Midi

La méthode Denis Bouley en livre - DR

Pour la promotion de la saison 8, le gite de Bouzieux-en-Sologne s’est retrouvé sur le célèbre site de petites annonces Le Bon Coin.

3. Repêchée de justesse

La série a failli s’arrêter dès la 1ère saison. A son lancement en 2007, elle est diffusée très discrètement le samedi, entre un jeu et le journal de 20h sur France 2. Elle avait une forme très différente, celle d’un docu-réalité. Une idée piquée aux américains Ricky Gervais et Stephen Merchant qui ont créé la série The Office. Le procédé était un peu déstabilisant pour le public français et surtout lassant. Les réalisateurs ont donc changé leur façon de faire dès la deuxième saison où la série devient beaucoup plus classique, découpées en saynètes humoristiques. Petit à petit, les épisodes sont rallongés et le rythme est plus soutenu avec des histoires complètes par saison.

4. Vingt-cinq invités

Les guests stars qui ont joué dans FPCFPC sont nombreuses. France Bleu vous les a toutes recensées : Isabelle Nanty, Jonathan Lambert, André Manoukian, Anthony Kavanagh, Frédérique Bel, Eva Darlan, Bruno Solo, Patrick Bruel, François Xavier Demaison, Pierre Mondy, Anémone, Mathilda May, Barbara Schulz, Pascal Légitimus, Julien Lepers, François Morel, Daniel Herrero, Marte Villalonga, Yves Camdeborde, Zabou Breitman, Arnaud Ducret, Julian Bugier, Marie Drucker, Sylvie Testud, Daniel Cohn Bendit. D'autres sont annoncées pour la 9ème saison comme Certaines jouent leur propre rôle, d’autres un personnage. Les stars invitées ont été sollicitées pour les premières saisons mais pour les suivantes, ce seraient elles qui auraient fait savoir qu’elles aimeraient participer.

Arielle Dombasle dans la dernière saison. - Gilles Justine

5. Un succès partout dans le monde

Les aventures des Lepic et des Bouley se sont vendues dans une trentaine de pays, parmi lesquels les pays nordiques (Suède, Norvège…), les pays de l’Est (Ukraine, Georgie, Monténégro, Bosnie) et certains pays asiatiques (Corée du Sud, Chine, Japon). La Pologne est allée plus loin en réalisant son propre remake « Licence pour éduquer », tout comme l’Italie avec « Comment faire des erreurs ».

6. Disney prend le stylo

Dans la saison 8, un épisode se déroule entièrement dans le parc de Disneyland. Un contrat de placement produit très précis a été signé entre la production et la société Disney qui autorisait le parc d’attraction à intervenir sur le scénario. Ainsi, au départ, les deux plus jeunes enfants Bouley et Lepic devaient se perdre dans le parc. Mais pas question pour Disney de laisser penser que des visiteurs peuvent se perdre chez lui, que les indications ne sont pas assez claires. Il a donc fallu changer l’histoire !

7. Échangisme

A l’origine, Isabelle Gélinas avait postulé pour le rôle de Fabienne Lepic et Valérie Bonneton pour celui de Valérie Bouley. Les deux comédiennes avaient passé les castings avec les partenaires inversées de ce qu’elles ont finalement vécu dans la série. C’est la production qui a préféré cette répartition des rôles.

Et si les couples avaient été différents ? - DR

Valérie Bonneton affirme que sans la série, elle aurait probablement arrêté la comédie et se serait peut-être reconvertie dans la couture !

8. Mère et fille

Dans la saison 8, Valérie Bonneton, alias Fabienne Lepic, donne la réplique à sa propre fille. La petite Chiara, jouée par Marguerite Cluzet, la fille que Valérie Bonneton a eu avec François Cluzet, est une élève de l’école dans laquelle Fabienne Lepic enseigne quand elle se retrouve en Sologne.

9. Nadine Morano censurée à la TV ?

Une coupe au montage dans la saison 5 : dans la version diffusée sur internet, on entend Bruno Salomone alias Denis Bouley discuter fermement avec une cliente qu’on imagine assez difficile, une certaine Madame Morano. Après lui avoir fixé un rendez-vous, il lui conseille de lire en attendant son livre « Le bonheur, c’est maintenant » (inspiré d’un slogan politique désormais bien connu !) et raccroche en disant « Quelle conne celle-là. » A la diffusion télé, la scène a disparu. Les internautes s’en sont émus. Pas de pression politique promet le producteur mais Bruno Salomon et Nadine Morano réunis sur un même plateau radio ont laissé entendre le contraire.

10. Et le film ?

Un film qui raconte les vacances des Bouley et des Lepic est toujours dans l’air du temps. Mis sur pause en 2012, avec la fin de la série, certains acteurs insistent pour redonner un coup d’accélérateur au projet.

En attendant, un documentaire sera diffusé dans la foulée des deux derniers épisodes. « Une famille pour la vie » réalisé par Marie Agostini. A l’intérieur, des témoignages de toute l’équipe, acteurs, réalisateurs, scénaristes, mais aussi aux fans de la série.