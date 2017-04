"Dix pour cent" : découvrez les invités de la saison 2 de la série et le premier épisode en avant-première

La série "Dix pour cent", qui dépeint le quotidien d'une agence artistique et où des stars jouent leur propre rôle, revient à partir de mercredi sur France 2. Avec Juliette Binoche ou encore Isabelle Adjani au casting.

Les agents de stars de la série française "Dix pour cent" reprennent du service à partir de mercredi 19 avril sur France 2, un an et demi après la diffusion de la première saison dans laquelle Cécile de France, Audrey Fleurot, Nathalie Baye et Julie Gayet avaient joué leur propre rôle. Pour cette deuxième saison, Isabelle Adjani, Ramzy Bédia, Virginie Efira, Juliette Binoche, le chanteur Julien Doré ou encore le youtubeur Norman Thavaud se sont prêtés au jeu.

Isabelle Adjani, Julien Doré et Norman Thavaud au casting

4,4 millions de téléspectateurs en moyenne ont suivi les péripéties de l'agence artistique ASK chaque semaine fin 2015. La présence des stars est l'une des clés du succès de la série créée par Fanny Herrero et lancée par Dominique Besnehard. Mais son humour, ses quiproquos et son casting permanent (notamment Camille Cottin) y sont aussi pour beaucoup. Les fans de la série seront d'ailleurs ravis de découvrir au fil des six épisodes de la saison 2 de "Dix pour cent" que les personnages des agents artistiques prennent de l'épaisseur... au point parfois de voler la vedette aux stars invitées le temps d'un épisode.

Catherine Deneuve dans la saison 3 ?

Au cas où vous ne pourriez pas patienter jusqu'à mercredi soir, France 2 a mis en ligne le premier épisode de la saison 2 de "Dix pour cent", dans lequel Ramzy Bédia et Virginie Efira sont en couple et s'apprêtent à sortir une comédie romantique. Les six épisodes de cette nouvelle saison ont par ailleurs été diffusés cette semaine dans le cadre du festival "Séries Mania" à Paris. Pour la saison 3, qui serait déjà en cours d'écriture, Catherine Deneuve pourrait faire partie de la liste des stars invités. Le producteur, Dominique Besnehard, a expliqué dans plusieurs médias qu'il rêvait de voir l'actrice au casting de la série... mais elle a déjà exprimé des réticences, notamment dans un entretien à Télérama en octobre 2016.

Découvrez le premier épisode de la saison 2 de "Dix pour cent" :