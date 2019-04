Djibril Cissé, le parrain vedette du semi-marathon de Bourg-lès-Valence

C'est la 12ème édition du semi-marathon de Bourg-lès-Valence ce dimanche. Djibril Cissé a donné le départ de la course un peu avant 10 heures mais il a surtout enchaîné les selfies et autographes auprès de ses fans de tous les âges.

Bourg-lès-Valence, France

Djibril Cissé était le parrain star de la 12e édition du semi marathon de Bourg-lès-Valence. Environ 1000 coureurs y ont participé. C'est l'ancien joueur de l'équipe de France qui a donné le départ un peu avant 10 heures. Djibril Cissé a enchaîné les selfies et les autographes toute la matinée.

Toutes les générations se sont précipitées vers le footballeur pour avoir un autographe et des photos. © Radio France - Sprimont Diane

Djibril Cissé est le parrain de cette 12ème édition du semi-marathon de Bourg-lès-Valence. © Radio France - Diane Sprimont

C'est toujours un plaisir pour l'ancien joueur d'équipe de France de faire sourire les plus jeunes, "les enfants sont sincères en plus, c'est _un vrai amour, une vraie passion_, ça se voit dans leur yeux et ça me touche."

C'est important pour moi d'être là

Djibril Cissé a accepté l'invitation malgré son emploi du temps très chargé, "_j'ai accepté malgré un programme de malade, hier je mixais jusqu'à 4 heures du matin à Aix-en-Provence_. Mais c'est important pour moi d'être là, précise le joueur star de l'OM. J'ai toujours fonctionné au mental et là, sur 21km, on est tout seul, si on flanche, on flanche. C'est vraiment le mental et l'abnégation qui peuvent faire gagner la course."