Raymond Domenech au FC Nantes : avalanche de moqueries et de colère sur Twitter

A la lecture des milliers de messages publiés sur Twitter mercredi, Raymond Domenech n'est pas du tout le bienvenu à Nantes. L'ancien sélectionneur de l'équipe de France de football a donné son accord pour être le nouvel entraîneur du FC Nantes à la mi-journée. Par la suite, les réseaux sociaux se sont déchaînés avec des commentaires d'une extrême sévérité.

De nombreux twittos prédisent un avenir très sombre pour le club nantais, une relégation en Ligue 2 pour les plus optimistes, "des matchs contre Laval en National d'ici deux ou trois ans" pour les plus moqueurs. Il y a même ceux, dépités, qui imaginent carrément la disparition du FC Nantes.

Sur le fil Twitter, les supporteurs nantais ne sont pas les seuls à ne pas vouloir de Raymond Domenech sur le banc de touche, les messages affluent de toute la France et ce sont pour l'immense majorité des messages de soutien signés par des supporteurs marseillais, lyonnais ou rennais ! En clair, chacun souhaite bon courage, exprime tristesse et colère en rappelant que le nouveau coach n'a pas entraîné depuis 10 ans. Certains, plus sévères, considèrent ce recrutement comme "une insulte au peuple jaune et vert".

Beaucoup ironisent également sur l'âge du nouvel entraîneur des Canaris qui aura 69 ans au mois de janvier. Ils se souviennent de ses propos lorsque le FC Nantes avait recruté Claudio Ranieri en 2017. Alors à la tête du syndicat des entraîneurs français, Raymond Domenech s'était opposé à une telle nomination en raison du l'âge de l'Italien qui avait à l'époque 66 ans...

Les internautes ont la dent dure contre l'ancien sélectionneur de l'équipe de France à qui ils reprochent le fiasco du mondial 2010 en Afrique du Sud. De nombreux tweets font allusion à l'épisode du bus duquel les joueurs "en grève" avaient refusé de descendre, provoquant les railleries et l'incompréhension de la planète foot. Les Bleus avaient laissé leur entraîneur lire un message dans lequel ils expliquaient pourquoi ils ne voulaient pas jouer. L'humiliation suprême pour tous les amoureux du foot français qui ne semblent pas avoir oublié ce psychodrame, ils le disent sur les réseaux sociaux avec des mots parfois très durs.

Mercredi à 17 heures, le fil Twitter enregistrait plus de 13.000 messages avec le mot-clé #Domenech.