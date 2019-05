Dordogne : au marché du Bugue, le bébé royal divise les british

Le Bugue, France

Il est né le divin enfant. Lundi, le bébé du Prince Harry et de la duchesse Meghan Markle est venu au monde.

Jennifer est Britannique comme le Prince Harry et Américaine comme la duchesse Meghan, alors elle est enchantée : "Je suis vraiment heureuse, les Américains adorent Meghan bien sûr, elle représente bien la famille royale."

Mais Derek, lui, est complètement indifférent. Pour le Gallois d'origine, cet accouchement fait beaucoup de bruit pour pas grand chose : "ça ne signifie rien pour le Royaume-Uni. Le prince Harry n'est pas très important dans la hiérarchie de la famille royale. C'est le sixième héritier ! Il est gentil, tout le monde l'aime mais il n'est pas important."

On sait que c'est un petit garçon d'un peu plus de 3,2 kilos, mais Elisabeth, originaire du Yorkshire en Angleterre, veut en savoir plus. Elle a hâte de connaître le nom du bébé : "ça dépend d'elle et de Harry aussi. C'est un couple vraiment soudé. Peu importe ce qu'ils choisiront, ce sera un bon choix."

Mais attention ! Jennifer sait que choisir un prénom approprié, ce ne sera pas une tâche facile :"Il ne faut pas que ce soit un prénom trop américain. Un entre-deux serait mieux parce qu'elle a déjà eu un peu de mal à se faire accepter en Angleterre. Ce sera certainement difficile de satisfaire tout le monde."

Pour l'instant, le prénom du royal baby boy reste un mystère mais on devrait en savoir plus très bientôt.