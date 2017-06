Dordogne : les habitants du Bugue, fiers du parcours de Tibz

Ce vendredi 16 juin, Tibz, l'artiste périgourdin sort son premier album "Nation". Dans son village natal au Bugue, tout le monde est très fier du parcours du jeune chanteur.

Ce jeudi, le Périgourdin Tibz sort son premier album intitulé "Nation". Mais en Périgord, ceux qui l'ont connu dès son plus jeune âge l'appellent Thibault. Entre Le Bugue et Limeuil, tout le monde ou presque l'a déjà croisé. Car avant d'être une star en devenir, le jeune chanteur de 23 ans a passé toute son enfance et son adolescence dans la région.

"Il se balade toujours avec sa guitare en soirée" - Jean-Baptiste, serveur

Son ancienne professeure de technologie au collège du Bugue, le décrit comme "un élève très agréable". "Ce n’était peut-être pas le plus travailleur, mais sans doute un des plus attachants" confie Danouchka Vignal-Tudal. A l'époque, le collégien avait déjà son rêve en tête. "Il savait déjà se qu'il voulait faire, être musicien ou chanteur". Un peu plus loin à Limeuil, au bar "A l'Ancre du Salut", le serveur aussi connait bien Tibz. Il se souvient lui aussi d'un jeune homme toujours prêt à pousser la chansonnette "Depuis que je le connais, il se balade toujours avec sa guitare en soirée"

"Je suis très fier mais pas surpris" - son ancienne professeure de technologie

Dans la région où à grandi le chanteur tout le monde est fier de l'enfant du pays. "Quand je l'entends à la radio ou que je le vois à la télé, ça me rend très fier, mais je ne suis pas surpris de le voir en arriver là" explique Danouchka Vignal-Tudal. "Comme tout passionné, il a su mettre tout en oeuvre pour en arriver là où il est." Mais le Périgourdin n'a pas oublié sa terre natale. Il revient régulièrement en Dordogne passer quelques jours en famille ou entre amis.

A l'occasion de la sortie de son premier album, ce jeudi, France Bleu Périgord organise une journée spéciale.