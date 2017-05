Dordogne : c'est "l'épreuve ultime" pour Audrey dans l'émission The Voice sur TF1

Elle se rapproche un peu plus de la finale de la saison 6 du concours de chant The Voice. La périgourdine Audrey Joumas participe ce samedi soir à l'épreuve ultime de l'émission de TF1.

Audrey Joumas enchaîne les émissions et les prestations depuis quelques semaines maintenant. Ce samedi soir encore, la chanteuse de 32 ans originaire du Périgord et travaillant à Poitiers, se produira sur le plateau de The Voice pour l'épreuve ultime.

La dernière épreuve avant les directs

Après avoir passé les auditions à l'aveugle puis les battles haut la main, elle s'attaque maintenant à la dernière grande épreuve avant les directs. Ce samedi soir, Audrey aura en face d'elle deux adversaires. C'est Zazie, leur coach, qui va devoir les départager et n'en garder qu'un.

#TheVoice

Samedi, les coachs seront sous HAUTE pression !!! Regardez pourquoi 😱😱▶ https://t.co/TFEI7yAGX8 pic.twitter.com/XFsvS2mdcV — The Voice Officiel (@TheVoice_TF1) May 9, 2017

Pour mettre toutes les chances de son côté, elle a choisit elle-même la chanson qu'elle va interpréter : "Sur l'épreuve ultime, l'idée c'est que chaque talent propose son univers, révèle un petit plus qui il est par cette chanson-là", explique-t-elle. "Chaque talent choisit vraiment sa chanson et Zazie la découvre sur le plateau pendant les répétitions."

Chanson mystère

Mais il faudra être patient pour découvrir le titre qu'a choisi Audrey,"je veux garder la surprise pour les téléspectateurs", sourit-elle. Elle nous donne quand même un petit indice : "J'ai décidé de réarranger une fois de plus le morceau à ma sauce, avec les influences que j'aime."

On retrouvera ainsi peut-être la fraîcheur et le pep's qu'elle a redonné au tube "I just can't get enough" de Depeche Mode lors des auditions à l'aveugle. Exit en revanche, les chansons à voix comme sa reprise de "Rolling in the deep" d'Adele.

Ce sera moins un morceau à voix, mais plus un morceau d'interprétation

— Audrey Joumas, participante à The Voice

La réaction de sa coach Zazie en tout cas a été immédiate : "Elle a rigolé ! Donc c'est plutôt bon signe." Rendez-vous ce soir dès 21 heures sur TF1 pour suivre l'épreuve ultime et savoir si Audrey a misé sur la bonne chanson pour se qualifier pour les directs.

