Dordogne : Château-l'Evêque se prépare à accueillir son premier festival Chat'O'Rock

Louis Bertignac et Goran Bregovic se produiront vendredi 16 et samedi 17 juillet sur la scène de Chat'O'Rock, le premier festival de musiques actuelles de Château-l'Evêque. Un défi de taille pour cette commune périgourdine de 2200 habitants

Château-l'Evêque va vivre pendant deux jours à l'heure des musiques actuelles. La petite commune située à une dizaine de kilomètres de Périgueux en Dordogne accueille vendredi 16 et samedi 17 juillet, la toute première édition de Chât'O'Rock. Avec à l'affiche vendredi, Exophène, Louis Bertignac et Flavia Coelhio et samedi Goran Bregovic, Ryon et Highlight Tribe.

Un rêve devenu réalité

Et à l'heure où les équipes terminent le montage de la scène, le maire de la commune Alain Marty est tout sourire, ravi de voir le rêve un peu fou devenir réalité. L'élu reconnaît que la mise en place a été stressante compte tenu du contexte sanitaire. "On est passé par des épisodes pas faciles avoue-t-il ; entre les annonces de jauges minimales de 4m² etc, nous avons eu des coups de stress énormes, au point de se demander si on y allait ou on n'y allait pas. C'était le yoyo sans arrêt et cela a été très éprouvant!"

Mais aujourd'hui, le matériel est quasiment monté, l'heure est aux finitions et Alain Marty ne boude pas son plaisir. "On dirait que ce site a été conçu pour accueillir des concerts" plaisante-t-il. La manifestation réunit 200 bénévoles pour un budget de 180.000 euros.

Une équipe rodée

Et pour que l'idée se concrétise, la municipalité a fait appel à des habitués. A commencer par Stéphane Delauré, le directeur du festival, qui a officié comme intendant au Grand Souk avant d'organiser le festival Fest'in à Ribérac, ou encore Rémi Pinault le régisseur général. La sécurité a elle été confiée à un ancien colonel de gendarmerie. Philippe Thiriot a passé 38 années sous l'uniforme. Il fallait bien ça pour gérer un plan Vigipirate, et un contexte sanitaire tendu. Sur ce dernier point, l'équipe a fait le choix de réclamer le pass sanitaire avant même que le chef de l'Etat ne le rende obligatoire pour les manifestations culturelles réunissant plus de 50 personnes.

Et tout a été pensé pour que les opérations de contrôle ne prennent pas trop de temps. "Avant la zone concert, nous avons une rue qui va permettre d'étaler les contrôles précise Philippe Thiriot pour faire en sorte que les files d'attentes ne soient pas trop longues. Nous avons séparé très clairement le contrôles du pass sanitaire, le contrôle sûreté avec le contrôle des sacs, les éventuelles palpations, et au final la billetterie de façon à ce qu'il n'y ait pas d'amoncellement de personnes devant le même guichet.

Avec toutes ces contraintes restait encore une inconnue dans l'équation : la météo. Bonne nouvelle, Météo France annonce un soleil radieux pour ce week-end. Tous les ingrédients sont donc réunis pour faire de cette première édition de Chât'O'Rock une réussite!

Le festival pratique: