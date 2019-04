Dordogne : des Périgourdins se souviennent de leurs rencontres avec la star Dick Rivers

Le légendaire rockeur des années yéyé est venu en Périgord pour présider le jury du concours de la chanson française de la Truffe d'argent en 2003 et pour chanter lors de la tournée Age Tendre au Palio l'an dernier.

Dordogne, France

De nombreux auditeurs et auditrices de France Bleu Périgord ont eu la chance un jour de rencontrer Hervé Forneri, plus connu sous le nom de Dick Rivers. Ces fans gardent des souvenirs impérissables d'un des plus célèbres "Chats Sauvages" du rock français.

Dick l' "américain"

"Dick Rivers je l'écoutais quand j'étais ado. Il faisait partie de ces icônes des années 60 où les gars du rock prenaient tous un nom américain comme Johnny Hallyday et Eddy Mitchell. Lui c'était Dick Rivers. Il a popularisé comme Johnny et Eddy le rock en France. Dick Rivers était venu à la Truffe de Périgueux en 2003 pour être président du jury, il avait joué le jeu ! C'était passionnant de parler avec lui c'était de parler de tous les grands rockeurs. Il connaissait John Lennon, Paul McCartney, Mick Jagger etc. Dick Rivers avait un style, il avait les Santiags, il roulait avec une Cadillac énorme... il était complètement Américain dans sa tête !" raconte Jean Bonnefond, l'ex-patron de France Bleu Périgord, il était aux côtés de Dick Rivers lors du concours musical périgourdin.

Dick le "show-man"

"Comme il a un côté rock entraînant et crooner avec des chansons emblématiques, il a chauffé la salle ! Il venait nous chercher, il avait une occupation de la scène très généreuse, il venait à gauche, à droite, au milieu, il nous demandait de nous lever ! vous pouvez chanter, bonsoir Boulazac, il y avait une certain connexion avec son public, il n'était pas éloigné de nous, il était présent avec nous, à Boulazac ! Ses chansons nous ont portés et nous ont permis de revenir dans nos souvenirs. Dick Rivers a apporté ce côté rock'n'roll au concert Age Tendre. De l'avoir rencontré ça fait une émotion supplémentaire !" se rappelle Jean-Pierre, il a assisté au concert Age Tendre au Palio le 24 mars 2018.

Dick l' "idole de jeunes"

"Mes parents l'écoutaient quand j'étais toute petite, presque à la naissance (rires) alors je me souviens des 45 tours à la maison. C'était le twist, les yéyé... Johnny jeune, Eddy jeune ! Du coup c'était vraiment bien quand il a débuté le concert Age Tendre parce que ça nous rappelait tout de suite l'époque du rock'n'roll, complètement ! Quand j'en parle je vois encore son image de lui en noir sur les pochettes des 45 tours... ouais ça a mis une patate au concert, c'était super ! Il était bluffant sur scène !" témoigne Véronique, émue par la mort de l'icône Dick Rivers.