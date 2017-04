Dordogne : deux Périgourdins dans The Voice sur TF1 ce soir

Audrey Joumas 32 ans et Gianni Bee 18 ans tous les deux originaires du Périgord participent aux Battle de The Voice ce samedi soir sur TF1. Ils vont participer aux battles.

Le Périgord a deux représentants dans l'émission musicale The Voice sur TF1! Le jeune Gianni Bee 18 ans fait partie de l'équipe de Florent Pagny. Le chanteur est originaire de Champcevinel mais vit en République Dominicaine. L'autre concurrente Audrey Joumas est de Perigourdine qui vit à Poitiers est dans l'équipe de Zazie.

Il faut une part d'inconscience! - Gianni Bee

Ma Battle, J-2, c'est parti !!! 😱😱😱... https://t.co/7E8eBqNWNF — Gianni BEE TheVoice6 (@GianniBeeOff) April 20, 2017

Giani Bee a eu un petit souci avant l’enregistrement des battles. Le jeune homme de 18 ans était malade il avait une angine. "J'ai pris de la cortisone ce qu'il ne faut pas faire!" . Une fois le petit pépin réglé, le jeune Périgourdin a repris son chemin. "Il faut y aller et croiser les doigts pour que ça passe, il faut une part d’inconscience." Le jeune redoute les battles car "le choix de la chanson est imposé" et qu'il n'a jamais chanté en duo.

Audrey Joumas en battle demain à @TheVoice_TF1. La chanteuse poitevine coachée par @Zazieonline est sur @FmPoitiershttps://t.co/NlFTrLndhi — JeanPhilippeGautier (@janfygautier) April 21, 2017

De son côté Audrey Joumas 32 ans est dans l'équipe de Zazie. La Perigourdine qui vit à Poitiers participe également ce samedi soir à "The Voice.Elle non plus n'a jamais chanté en duo. La jeune femme a été bluffée par le professionnalisme de Zazie. "Elle a du flair, elle m'a trouvé un bon compagnon pour moi, au final c'était une jolie rencontre."

Les battles de l'émission musicale The Voice sur TF1 consiste à se présenter à deux devant le jury, et à chanter en duo, le gagnant continue l'aventure.