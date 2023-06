Dordogne : devenez la prochaine Miss Périgord

Qui pour succéder à Eve Alexeline, la Miss Périgord 2022 , et représenter le département lors du concours Miss Aquitaine, voire Miss France ? L’élection se déroulera le samedi 8 juillet à Saint-Cyprien. Les jeunes femmes peuvent s'y inscrire jusque mi-juin.

Pour participer au concours, il faut avoir au moins 18 ans, mesurer au minimum 1,70 m et habiter en Dordogne. Le dossier d'incription est à télécharger et compléter : ici . Vous pouvez aussi contacter comitemissperigord@jeandemai.com pour plus de renseignements.

Élection avec Miss France

L'élection le 8 juillet se fera en présence de Diane Leyre, Miss France 2022. Elle se déroulera à la halle des sports de Saint-Cyprien.

Le comité Miss Périgord recherche aussi un partenaire coiffure, qu'il s'agisse d'un salon ou d'une coiffeuse à domicile. Vous pouvez contacter Betty Preaux à ce sujet au : 06 81 72 80 77.