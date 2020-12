Dordogne : Joséphine Baker à l'honneur dans une émission de France 3 ce samedi après-midi

Rendez-vous à 16h ! France 3 diffuse ce samedi après-midi l'émission culinaire "Les Carnets de Julie" consacrée à l'artiste Joséphine Baker. L'animatrice Julie Andrieu est venue tourner un épisode au Château des Milandes à Castelnaud-la-Chapelle où l'actrice, chanteuse et résistance a vécu pendant une vingtaine d'années entre 1947 et 1968. Cet épisode évoquera le parcours de Joséphine Baker et son goût pour la bonne cuisine.