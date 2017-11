Dordogne : la jeune Satine Wallé, nouvelle star de la pub pour Carambar

Révélée par l'émission "The Voice Kids" sur TF1 il y a deux ans, la Périgourdine Satine Wallé connaît désormais un grand succès sur YouTube. Depuis quelques semaines ont peut aussi la voir à la télévision dans des publicités pour la marque Carambar.

Deux ans après avoir été découverte par l’émission "The Voice Kids" sur TF1, la jeune Satine Wallé, originaire de Bourgnac près de Mussidan est toujours sur la route du succès. A 13 ans, la Périgourdine compte plus de 286.000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Chacune de ses vidéos est vue par plusieurs milliers voire plusieurs millions d'internautes. La collégienne se filme le plus souvent dans sa chambre où elle interprète des chansons qu'elle a composées. Depuis quelques mois elle participe aussi à plusieurs émissions sur la chaîne Gulli.

Égérie de la marque Carambar

Cette notoriété a conduit la marque Carambar a la contacter pour devenir l'une des vedettes de sa nouvelle campagne de pub. Vous pouvez d'ailleurs la voir dans toute la Dordogne et ailleurs en France sur les abribus et les panneaux d'affichage. Une expérience qu'elle n'est pas prête d'oublier. "Quand on est entré dans le hangar de tournage c'était immense ! Plus grand qu'une cathédrale. Les éclairages étaient impressionnants, les caméras étaient très grosses et en fait les chambres n'étaient pas de vraies chambres. Tout avait été recrée," s’étonne encore Satine. "Quand je me suis vue à la télé et dans la rue j'ai trouvé ça génial même si c'était un peu bizarre. J'étais trop contente. J'aimerais pouvoir faire ça pou un film un jour !" Avant de la voir sur grand écran, on pourra retrouver Satine dans les bacs d'ici quelques semaines. Son album sortira à la mi-décembre. Il est distribué par la même maison de disques qui s'occupe notamment du rappeur Jul et du groupe PNL.