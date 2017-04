Dordogne : La-Roque-Gageac bientôt élu "village préféré des Français" ?

Une équipe de tournage de l'émission "Le village préféré des Français" vient de passer trois jours à La-Roque-Gageac pour filmer des images de la commune. Elles seront diffusées sur Internet sur France 2 au mois de juin.

Le village de La-Roque-Gageac sera bientôt mis à l'honneur sur France 2. Une équipe de tournage, composée d'un caméraman et une journaliste, vient de passer trois jours dans l'un des plus beaux villages de France pour tourner un reportage de dix minutes qui sera diffusé au mois de juin dans l'émission "Le village préféré des Français" présentée par Stéphane Bern.

Maryline Denis lors du tournage de l'émission. © Radio France - Benjamin Fontaine

"Il y aura d'abord un extrait diffusé sur le site Internet de France 2 à partir du 22 mai. Les 13 communes qui participent à l'émission seront présentées et les internautes devront voter pour leur préféré," explique Mathilde Hamet, journaliste pour Morgane Production. Pour réaliser son reportage, la jeune femme a fait appel au patron des gabarres Norbert, au chef du restaurant "La Belle étoile" et à Maryline Denis, conseillère municipale. "C'est une grande fierté pour nous. Le village va être vu par des milliers de téléspectateurs. Nous sommes ravis. Il faut que tout le monde se mobilise," se réjouit-t-elle. La conseillère sera très présente à l'image pour guider les téléspectateurs. "Ce n'est pas facile comme exercice, mais c'était très sympathique. On tourne beaucoup pour seulement quelques minutes. J'ai hâte de voir ce que cela va donner."

Votes à partir du 22 mai

A partir du 22 mai, les Périgourdins (et les autres) sont invités à se mobiliser sur Internet pour voter pour le seul village qui représentera la Nouvelle-Aquitaine. L'émission sera diffusée en juin. Stéphane Bern se rendre le soir du résultat dans le village gagnant.