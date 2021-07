Dordogne : Léa Rodrigues est élue Miss Périgord 2021

Léa Rodrigues, 18 ans, a été élue Miss Périgord 2021 ce mercredi soir au château de Campagne en Dordogne. Elle succède à Leïla Veslard, qui a été élue Miss Aquitaine et a participé au concours de Miss France.

Léa Rodrigues, 18 ans, est élue Miss Périgord 2021. Le comité l'a sélectionné avec les votes du public par SMS ce mercredi soir au château de Campagne. C'est la première fois qu'elle participe au concours : "Je ne réalise toujours pas", dit-elle quelques minutes après l'élection. "Je ne m'imaginais pas gagner dès la première année". Les six candidates ont dû faire un passage en robe de soirée, puis en "tenue balnéaire" et se présenter dans un court discours.

Elle entre en école d'aide-soignante

"J'habite à Cunèges, je suis née à Bergerac, j'ai eu mon bac l'an dernier et depuis je travaille dans un EHPAD comme agent de service. En septembre, je rentre en école d'aide-soignante à Périgueux", raconte Léa Rodrigues. Une vocation qu'elle a depuis toute petite. "Depuis toute petite, je regarde Miss France à la télé, et j'ai toute ma famille derrière moi. Je fais déjà un peu de mannequinat à Paris", explique la jeune femme, qui sort du lot notamment par sa taille : 1m87.

Fan de sports automobiles

Léa Rodrigues est aussi fan de sports automobiles : "J'aime les sports de mec, la vitesse, me faire peur", rigole-t-elle. Elle fait du karting et va passer son permis moto prochainement. Léa Rodrigues va participer au concours de Miss Aquitaine le 5 septembre, tout comme sa première dauphine, Laura Pontus. La deuxième dauphine qui complète le podium est Tiphaine Chandou. Miss Périgord 2020, Leïla Veslard, a été élue Miss Aquitaine et a participé au concours de Miss France 2021 à la fin de l'année dernière. Elle a terminé aux portes du Top 5.