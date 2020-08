Dordogne : la Saint-Mesminoise Leïla Veslard sacrée Miss Périgord 2020

C'est dans un contexte particulier qu'a été désignée cette année la nouvelle miss Périgord. Pour cause de coronavirus, le traditionnel spectacle qui se joue très souvent à guichet fermé a été remplacé par une cérémonie à huis clos. C'est donc depuis un hôtel de Saint-Cyprien dans le Sarladais, l'hôtel des Augustins que les dix candidates ont défilé, sous le regard des Périgourdins appelés à suivre la cérémonie sur Youtube et sur Facebook et à voter pour leur préférée par SMS de 9 heures à 17 heures.

Fille de l'accordéoniste Nathalie Legay

Et au terme des votes, c'est Leïla Veslard, 18 ans, une brune aux yeux marrons originaire de Saint-Mesmin en Périgord vert qui a été sacrée cette année miss Périgord 2020. Un visage et une voix que les amateurs de musette et de chanson connaissent bien, puisqu'il s'agit de la fille de Nathalie Legay, accordéoniste bien connue dans la région. Chanteuse et danseuse professionnelle, Leïla se produit d'ailleurs régulièrement sur scène avec sa mère.

Leïla devance sur le podium Morgane Leclert première dauphine, et Alicia Ruivo 2ème dauphine. La nouvelle miss Périgord participera le 29 août prochain à Anglet à l'élection de Miss Aquitaine qualificative pour l'élection de Miss France