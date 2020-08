Dordogne : Michel Drucker déjeune à Périgueux

View this post on Instagram

Encore un joyeux anniversaire à Francoise ! 🎈Accompagnée de Michel Drucker, qui ne manque jamais l’occasion de venir dans le jardin du Clos, depuis 5 ans, dès qu’il se trouve en Dordogne 🥰 ! #restaurant #viperigueux #dordogne #igersdordogne #leclossaintfront #jardin #gastronomie #été #perigordtourisme