Pour la deuxième année consécutive, un village périgourdin représentait la Nouvelle-Aquitaine dans l'émission "Le village préféré des Français" sur France 2. Après La-Roque-Gageac en 2017, la bastide de Monpazier a eu les honneurs de ce nouveau prime-time présenté par Stéphane Bern. Malheureusement, la ville a réalisé une moins bonne performance que La-Roque-Gageac en terminant à la septième place du classement. 14 villages étaient en lice.

Au cours de l'émission, bien avant de connaître le classement, les internautes et téléspectateurs périgourdins ont exprimé leur déception face à la qualité du reportage diffusé. Sur la page Facebook de France Bleu Périgord, Lucie affirme "pas assez mise en valeur. On parle beaucoup plus des activités mineures que des beautés du village". Gilles ajoute "impossible de gagner avec ce reportage ! Le village n'a pas été mis en valeur.... Quel dommage !" et Joemartim d'ajouter :_"_Fans de Monpazier, nous n'avons rien vu de magnifique dans cette présentation! Aucune mise en valeur, aucune belle vue du village...ne donne aucunement envie à un touriste d'aller visiter."

Invité sur France Bleu Périgord pour réagir à cette émission, le maire de la commune Fabrice Duppi a regretté lui aussi qu'on ne voit pas assez la place des Cornières, cœur du village. "Ce sont des choix de montage, je ne peux pas l'expliquer." L'élu a tout même exprimé sa satisfaction de voir sa commune mise en avant dans cette émission de France 2. _"C'est formidable car cela a mobilisé beaucoup de monde et c'est une belle vitrine pour Monpazier. On a un très beau village et même si on ne l'a pas forcément vu, on espère que les gens viendront chez nous." _Au terme de l'émission et des votes des téléspectateurs c'est finalement Cassel dans les Hauts-de-France qui a été élu "village préféré des Français".