Encore un village périgourdin sélectionné pour devenir 'Le village préféré des Français". Après La-Roque-Gageac l'an dernier, la bastide de Monpazier va défendre les couleurs de la Nouvelle-Aquitaine dans l'émission de France 2 animée par Stéphane Bern. La septième saison sera diffusée dans le courant du mois de juin.

Le maire Fabrice Duppi avait fait acte de candidature à plusieurs reprises, mais il reste surpris par cette annonce. "On ne s'y attendait pas, mais ça fait extrêmement plaisir d'être mis à l'honneur," confie l'élu. _"_Nous sommes labellisés plus beau village de France, on pensait quand même avoir nos chances dans cette émission. Ce sera une visibilité supplémentaire pour nous qui sommes un peu excentrés des grands sites de la Dordogne."

La place des Cornières et le marché mis en avant

Le tournage du film de présentation qui sera montré aux téléspectateurs va commencer ce mercredi 18 avril. Il va durer jusqu'à vendredi. "L’équipe va mettre en valeur la place des Cornières, le marché, les artisans et producteurs du village, car nous avons la chance d'être une commune très active." L'an dernier, l'émission avait rassemblé plus de deux millions de spectateurs. Un score en baisse face au match de football amical France-Angleterre. "Ça reste un fort potentiel de personnes qui peuvent ensuite venir visiter notre bastide. On compte vraiment sur tous les Périgourdins et les autres pour défendre Monpazier et en faire le village préféré des Français !" s'amuse le maire Fabrice Duppi.

Monpazier devrait affronter 13 autres communes dont Mirmande (Drôme), Asnières-sur-Vegre (Sarthe) ou encore Roussillon (Vaucluse). Pour la première fois, l'Outre-Met sera représentée. L'an dernier, La-Roque-Gageac avait terminé troisième au classement de l'émission.