Miss France 2021 : la périgourdine Leila Veslard éliminée aux portes du top 5

Grosse déception pour le Périgord ! Leila Veslard, Miss Aquitaine originaire de Saint-Mesmin en Dordogne, est éliminée aux portes du top 5 de Miss France 2021. L'aventure Miss France s'arrête donc pour la jeune femme âgée de 18 ans. Elle marque le concours sur les réseaux sociaux lorsqu'elle dépasse le temps de parole imposé aux 15 Miss qualifiées.

Leila Veslard en plein défilé lors du concours Miss France 2021 © Radio France - Flavien Groyer

Miss Aquitaine dépasse son temps de parole... Twitter la taquine

Après l'annonce du Top 15, chaque Miss avait une minute pour évoquer leur parcours et les causes qui leur tiennent à coeur. Notre Miss Aquitaine, Leila Veslard, a pris ses aises et a légèrement dépassé son temps de parole avec un discours enflammé sur la culture et son épanouissement personnel. Le maître de cérémonie, Jean-Pierre Foucault, tente de l'interrompre à plusieurs reprises puis n'hésite pas à lui rappeler (gentiment) les règles du temps de parole. Un moment qui restera culte !

