Le comité Miss Périgord lance un dernier appel aux candidatures avant l'élection de Miss Périgord 2022 le 4 juin prochain. Il ne reste plus que quelques jours pour postuler.

Dordogne : plus que quelques jours pour candidater à Miss Périgord 2022

Et si vous candidatiez pour devenir Miss Périgord 2022 ? Si cela vous tente, il faut se dépêcher, il ne reste plus que quelques jours pour postuler. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 20 mai. Et celle qui prendra la place de Léa Rodrigues, Miss Périgord 2021, sera élue le 4 juin prochain, à 20h30, à la halle des sports de Saint-Cyprien.

Plusieurs critères à remplir

Pour postuler, il faut remplir plusieurs critères :

Être française de naissance ou naturalisée,

Être inscrit de sexe féminin à l’état civil,

Être née entre le 1er Janvier 1998 et le 1er Novembre 2004,

Mesurer minimum 1,70m sans talons (taille en hauteur),

Être célibataire sans enfants (ni divorcée, ni veuve, ni pacsée),

Être domiciliée en Dordogne

Ne pas avoir participé à des concours nationaux similaires ou identiques au concours Miss France,

Ne pas avoir participé à des séances photos ou captations audiovisuelles où vous apparaissez partiellement ou totalement dénudée.

Les candidates peuvent appeler Betty Préaux au 06.81.72.80.77 ou télécharger directement le formulaire d'inscription sur missaquitaine.fr