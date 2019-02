Dordogne : quand Karl Lagarfeld créait des chaussures avec la marque Repetto

Le monde de la mode est en deuil ce mardi 19 février après l'annonce de la mort de Karl Lagarfeld. Le couturier allemand s'est éteint à l'âge de 85 ans après avoir été admis aux urgences de l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine.

Depuis plus de 35 ans "Le Kaiser" s'occupait de la direction artistique de la maison de couture Chanel. Il ne cessait de se réinventer et d'oser parvenant à relancer la marque française. En 2009, c'est avec une autre marque française qu'il choisit de travailler : la maison Repetto dont les ateliers sont installés en Périgord vert à Saint-Médard-d'Excideuil.

Une collaboration efficace avec "un grand technicien"

Karl Lagarfeld revisite alors le modèle "Cabaret" et y ajoute un "tutu" de cheville tout en restant dans ses couleurs de prédilection, le noir et le blanc. "C'est lui qui nous avait contacté pour avoir des produits pour le défilé printemps-été de sa marque," explique Jean-Marc Gaucher, le PDG de Repetto. "Il avait en tête tout ce qu'il voulait faire, ça a été très rapide. Il avait fait un dessin qu'on a essayé d'interpréter au mieux et comme il était très précis on a compris ce qu'il voulait du premier coup. Les modèles ont tout de suite plu." Les chaussures n'ont eu qu'un succès très modéré auprès des acheteurs.

Un habitué de la boutique Repetto à Paris

"Mais cela reste un souvenir très marquant car cette expérience nous a donné une visibilité à l'export très importante. C'était le premier grand nom européen qui travaillait avec nous," confie Jean-Marc Gaucher. Le couturier avait l'habitude de passer la boutique Repetto de la rue de la Paix à Paris. "Il félicitait les gens de la boutique pour leur travail et pour les créations. Il aimait beaucoup ce que l'on fait. C'est un grand monsieur de la mode, un géant qui vient de nous quitter."