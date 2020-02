L'équipe du film de Ridley Scott est arrivée à Sarlat. Le réalisateur et ses deux vedettes Matt Damon et Ben Affleck ont dîné dans un restaurant de la ville mardi soir. Le tournage devrait démarrer dans les jours qui viennent.

Tournage en Dordogne : Ridley Scott, Matt Damon et Ben Affleck sont arrivés à Sarlat

Riddley Scott, Matt Damon et Ben Affleck ont dîné dans un restaurant du centre-ville.

Sarlat-la-Canéda, France

C'est le maire de Sarlat, Jean-Jaques De Peretti, qui le confirme ce mercredi après-midi. L'équipe du film de Riddley Scott est arrivée à Sarlat. Ridley Scott et les deux vedettes de son prochain film, Matt Damon et Ben Affleck ont dîné dans un restaurant du centre-ville, la Couleuvrine hier soir. Le réalisateur anglais va démarrer d'ici quelques jours le tournage en Dordogne de son prochain film " le Dernier duel".

Ridley Scott conserve un très bon souvenir de Sarlat

Le maire Jean-Jacques De Peretti qui sortait d'une réunion vers 23h est allé partager un café avec Riddley Scott et les deux acteurs américains. " C'était très détendu" raconte-t-il . Ridley Scott qui avait tourné son premier film" Les Duellistes " en Dordogne en 1977 conserve un bon souvenir du Périgord " j'avais beaucoup aimé la couleur de votre ville" a-t-il confié au maire.

Matt Damon dans les rues de Sarlat comme un simple touriste

Matt Damon, arrivé à Sarlat vers 4h du matin dans la nuit de lundi à mardi, s'est montré parait-il curieux et a expliqué qu'il souhaitait " _découvrir la ville et se promener dans Sarlat comme un simple touriste"_. Le héros de "Will Hunting", "la Mémoire dans la peau" ou encore "Seul sur Mars" a d'ailleurs mis son projet à exécution dés le lendemain. Ce mercredi matin, les Sarladais ont pu croiser " Jason Bourne" dans les rues du centre-ville.

Sarlat est donc désormais en ébullition, avec les équipes techniques qui sont déjà installées depuis quelques jours. Selon nos informations, un autre acteur du film, Marton Csokas, connu notamment pour avoir interprété un elf dans "le Seigneur des anneaux" arrive ce mercredi soir à Sarlat. Quant au tournage en lui même, c'est toujours le flou sur la date exacte du début des prises de vue, entre le 14 et le 18 février . Ce que l'on sait pour le moment, c'est qu'il y aurait plusieurs jours de tournage au château de Beynac, un jour à Monpazier et un jour au château de Fénelon.