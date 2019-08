Dordogne: Tibz dans les studios de France Bleu Périgord ce mercredi

Le chanteur Tibz, originaire de Dordogne, sera en direct ce mercredi à 18h dans les studios de France Bleu Périgord à Périgueux. A deux jours de son concert à Sarlat, il reviendra notamment sur son attachement au Périgord et sur son prochain album.

24000 Périgueux, France

C'est aujourd'hui l'un des jeunes chanteurs français les plus populaires, Tibz sera en direct dans les studios de France Bleu Périgord demain mercredi à 18h. Il répondra aux questions d'Isabelle Karl dans le "Choix de France Bleu Périgord". Thibaut Godillat de son vrai nom, qui est originaire du Bugue en Dordogne, est très attaché à sa région. Il sera d'ailleurs en concert vendredi soir à Sarlat.

Tibz s'est notamment fait connaître avec le single "Nation", premier titre francophone le plus joué en radio en 2017 (source Yacast)). En 2018 , c'est la chanson "On n'est pas bien là ?" qui a permis au public de découvrir son univers. Ce jeune auteur-compositeur et interprète de 25 ans a commencé sa carrière il y a cinq ans, avec sa guitare, dans les cafés-concert du Périgord.

Depuis, il a fait un joli bout de chemin, en tant qu'auteur-compositeur-interprète mais aussi en écrivant des chansons notamment pour Jennifer ou Zaz. Il se consacre en ce moment à son prochain album attendu en 2020. Une quarantaine de titres sont déjà enregistrés, un premier single devrait sortir à la rentrée. Pour préparer cet album, Tibz a donc mis la pédale douce sur les concerts cet année. Le concert de Sarlat est d'ailleurs le seul de l'été. Tibz annonce déjà qu'il y chantera huit nouvelles chansons, histoire de les tester auprès du public périgourdin, des amis et de la famille. Il y a une dizaine de jours sur twitter, il disait combien il était impatient de revenir chanter à la maison.

Pour écouter Tibz parler de son attachement au Périgord et de son prochain album, rendez-vous donc sur France Bleu Périgord ce mercredi à partir de 18h.

Concert Tibz à Sarlat vendredi 30 août place de la Liberté à Sarlat. Prix des places : 15 euros , gratuit pour les moins de 10 ans. les places sont en vente à l'office du tourisme de Sarlat et sur internet.