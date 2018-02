La Dordogne accueillera un nouveau tournage au mois d'avril prochain. Le réalisateur Jean-Marc Moutout posera ses caméras à Sarlat, Périgueux et Hautefort pour le tournage de la série "Victor Hugo, ennemi d'Etat" produite par France Télévisions. Le comédien Yannick Choirat jouera l'écrivain et Isabelle Carré incarnera l'une de ses maîtresses.

Rendez-vous place de la Halle à Sainte-Alvère

Pour cette série, l'équipe de castings est à la recherche de figurants. Après avoir lancé un appel, elle a reçu plusieurs centaines de candidatures, mais ce samedi 17 février une nouvelle étape va être franchie. Les Périgourdins qui souhaitent participer à ce tournage peuvent se présenter à Sainte-Alvère de 10h à 18h, place de la Halle pour une sélection devant la directrice de casting.

La production de "Victor Hugo, ennemi d'Etat" recherche notamment des garçons entre 11 et 14 ans, pour des séquences de barricades. "Pour postuler, présentez-vous avec vos parents, une pièce d'identité et une photo", indique l'équipe de Ciné Passion Périgord. Côté adultes, des hommes et des femmes de 16 à 65 ans sont également recherchés.