Dordogne, France

Une nouveauté sur M6. La chaîne de télévision lance ce mardi 24 juillet un nouveau programme de divertissement baptisé "Audition secrète". Elle est animée par David Ginola et le magicien Eric Antoine.

Le concept est original. Des anonymes, dotés d'un certain talent pour le chant, seront piégés par leurs proches et invités à leur insu sur le plateau de l'émission. Ils devront alors se décider ou non à chanter devant le public et un jury de professionnels composé notamment de Pascal Nègre président du label "Six & sept". Après plusieurs étapes, seuls quatre artistes seront choisis pour signer un contrat avec le label.

Un extrait diffusé sur les réseaux sociaux

La chaîne M6 a commencé à diffuser sur les réseaux sociaux des extraits de cette émission dont le premier numéro a été déprogrammé en raison de la victoire des Bleus en finale de la Coupe du Monde. Sur Twitter, certains Périgourdins peuvent reconnaître une des candidates de ce programme. Il s'agit d'Henintsoa Rajoharison.

Elle avait conquis le public avec "Je suis malade"

Henintsoa a remporté le prix des interprètes lors de la "Truffe d'argent" 2014 à Périgueux. Elle avait alors conquis le public avec son interprétation de "Je suis malade" de Serge Lama. Sa voix, son charisme et son look n'avaient laissé personne de marbre. Henintsoa qui à l'époque arrivait du Loir-et-Cher avait aussi marqué les esprits quelques jours plus tard en réclamant le retour de son trophée, volé pendant la soirée (elle ne l'a toujours pas retrouvé).

Inscrite par son frère et sa fille

Le passage de la gagnante de "La truffe" n'est prévu que le 7 août prochain dans l'émission de M6. "Je suis impatiente car je suis assez naturelle alors je ne sais plus ce que j'ai dit et j'ai hâte de découvrir ce qu'ils ont gardé," s'amuse la chanteuse. Elle a été inscrite par son frère et l'une des ses filles. "Je pensais venir assister au concert de Corneille en VIP. C'était incroyable comme surprise." Impossible d'en savoir plus sur la suite de l'aventure, il faudra être devant son écran pour découvrir le parcours de la jeune trentenaire.