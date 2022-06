Drôme : deux chefs de l'école Valrhona au concours du "Meilleur Pâtissier" sur M6

Jérémy Aspa et Baptiste Sirand vont devoir chaque semaine convaincre un jury composé de Cyril Lignac, Christelle Brua et Pierre Hermé, et s'affronter au cours de deux épreuves inédites qui leur seront proposées par des invités prestigieux du monde de la pâtisserie. Les deux chefs ont ainsi l'opportunité de valoriser le savoir-faire de l'école Valrhona. Pour cette nouvelle saison, Jérémy et Baptiste seront aux côtés de 6 autres binômes de pâtissiers parmi les plus talentueux de leur génération.

Baptiste Sirand a fait ses armes auprès de Jérôme Langillier, champion du monde de pâtisserie en 2009 avant d’intégrer le restaurant Anne-Sophie Pic à Valence. Il remporte le challenge Sensibilité Gourmande en 2017 puis intègre le restaurant doublement étoilé d’Anne-Sophie Pic à Lausanne. Il y restera jusqu’en octobre 2019, date à laquelle Baptiste Sirand rejoint l’école Valrhona en tant que chef pâtissier formateur. Son compagnon d’aventure, Jérémy Aspa, est un multidiplômé en pâtisserie et chocolaterie. Responsable des petits fours chez Potel et Chabot, il intègre l’école Valrhona Paris Versailles en 2012 avant de devenir chef pâtissier formateur à Valrhona Train l’Hermitage.