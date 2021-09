Drôme : le médaillé d'or olympique Guillaume Chaine de passage au Dojo romanais

Médaillé d'or olympique à Tokyo, le judoka Guillaume Chaine était de passage à Romans-sur-Isère ce mercredi. Exceptionnellement, il a entraîné dans la soirée les jeunes licenciés, après une séance de dédicaces un peu plus tôt, au cours de laquelle les petits judokas du club accompagnés de leurs parents ont pu repartir avec un autographe et une photo.

"Je suis fier de partager ça avec ces jeunes" - Guillaume Chaine, médaillé d'or olympique de judo à Tokyo

Pour l'occasion Fabien, 8 ans, a mis son kimono et sa ceinture jaune. Il tient précieusement dans ses mains la photo dédicacée : "Ca fait bizarre, c'est la première fois que je vois un champion en vrai", explique-t-il timidement. C'est la première fois aussi que le petit Mathis rencontre un médaillé d'or. Lui prend des cours au Dojo romanais depuis un an. Il n'hésite pas une seconde quand on lui demande s'il aimerait lui aussi, un jour, devenir champion : "C'est mon rêve", répond-il des étoiles dans les yeux.

Pour le judoka Guillaume Chaine, le plaisir de cette rencontre est largement partagé : "On est tous passé par là, on a tous idolâtré les champions de l'équipe de France, on a fait les mêmes files d'attente pour avoir des photos et des autographes, sourit le judoka. Je suis fier de pouvoir être de l'autre côté aujourd'hui et de partager ça avec ces jeunes."

Le champion olympique de judo Guillaume Chaine était en séance de dédicaces au Dojo romanais mercredi 22 septembre. © Radio France - Elsa Vande Wiele

950 licenciés au Dojo romanais

A l'origine de sa venue, David Gougouzian, le président du club de judo de Romans, qu'il connaît bien. "Guillaume Chaine était de la région, il venait de Grenoble donc on le côtoyait vraiment tous les week-ends en compétition, explique-t-il. Le faire venir avec sa médaille d'or c'est plutôt sympa."

Une belle publicité en début de saison pour le club de judo romanais, l'un des plus important de France en nombre de licenciés. Il en compte 950 et fait partie des centres de préparation sélectionnés pour les JO 2024.