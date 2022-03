"Drucker nous a pris en photo", Frédérique et Pierre de L'amour est dans le pré racontent 10 ans de relation

C'était le 25 mars 2012. Voilà 10 ans que le couple gersois s'est rencontré. Un premier regard que des millions de téléspectateurs ont suivi dans l'émission L'amour est dans le pré diffusée sur M6 quelques mois plus tard. "C'est merveilleux d'avoir les premières images de notre rencontre. On peut les montrer à notre fils, Gabriel. Ces premiers mots n'étaient pas calculés", se souvient Pierre avec émotion. "On était jeunes et beaux", rajoute Frédérique. Le couple a posté ces premières images sur sa page Facebook, le lendemain de l'anniversaire de leur relation.

Aujourd'hui, Frédérique et Pierre gèrent à deux une exploitation agricole et une chambre d'hôte. Mais ils ne restent jamais loin des caméras, régulièrement rappelés pour réagir aux nouveaux castings de l'émission. 10 ans après leur première apparition à la télévision, les deux amoureux sont reconnus partout jusque dans les stations service. "J'étais aux toilettes, on tapait sur ma porte. On me demandait si c'était moi la dame de la télé, si Karine Lemarchand est sympa", sourit Frédérique.

Depuis 10 ans ça n'a jamais arrêté

Pierre se souvient lui d'une anecdote dans les allées du salon de l'agriculture. "Un ami a dit à Michel Drucker de venir jusqu'à notre stand. On fait donc une photo à trois avec lui. A ce moment, une dame passe et nous dit qu'elle nous adore. Elle a demandé à Michel Drucker de nous prendre en photo avec elle ! Quelqu'un lui a dit que c'était quand même Michel Drucker qui était là. Mais elle a dit que c'est avec nous qu'elle voulait une photo, donc il nous a pris en photo. On a trouvé ça très drôle", détaillent les deux complices.

Une notoriété qu'ils vivent particulièrement bien. "On ne fait pas une émission comme ça quand on est bien dans ses baskets, avoue Frédérique, donc ça nous a fait un espèce de pansement d'avoir autant de reconnaissance, d'amour, etc. Depuis 10 ans ça n'a jamais arrêté mais les gens sont bienveillants."

L'écriture d'un livre

Un livre va d'ailleurs bientôt sortir sur l'histoire de leur relation si particulière. "J'ai commencé à écrire il y a quelques années. Ce sera sur notre rencontre et pourquoi on en arrive à une émission de télévision. Quelle est le terreau de notre vie qui fait qu'un jour on n'a plus d'espoir et on va tomber amoureux de quelqu'un qui est à l'opposé de notre lieux de vie. Pierre se livre, Gabriel aussi." La sortie du livre est prévu l'année prochaine : "on espère."