ÉCOUTEZ - Anny Duperey : "J'ai une grande répugnance à tourner avec ma tête des familles formidables"

Ce jeudi 3 septembre, TF1 lancera sa nouvelle série "Grand Hôtel", adaptée d'une production espagnole du même nom. Au casting, notamment, Carole Bouquet, Bruno Solo et Anny Duperey. Rencontre avec celle qui y incarne Suzanne de Marièse, l'une des riches habituées du "Grand Hôtel".

Marie Kremer et Anny Duperey - Grand Hôtel

Savoureux mélange d'histoires familiales, d'héritage, de secrets et de mystères, pour sa nouvelle série "Grand Hôtel", TF1 a misé sur un casting 5 étoiles, avec notamment Carole Bouquet, Bruno Solo et Anny Duperey. Cette dernière y joue Suzanne de Marièse, l’une des riches habituées de l'établissement. Un rôle qu'aime beaucoup l'actrice, comme elle nous le confie, et qui lui permet, ainsi, de se détacher de Catherine Beaumont, qu'elle a interprété pendant 26 ans dans "Une famille formidable".

Depuis qu'on arrêté nos familles formidables, j'ai beaucoup de chance. On me donne des rôles extrêmement différents, même des rôles parfois pas sympathiques du tout..

Ecoutez Anny Duperey. Elle nous présente son personnage de Suzanne de Marièse.

Anny Duperey nous présente son rôle de Suzanne de Marièse Copier

Un personnage qui a amusé Anny Duperey. Elle s'est d'ailleurs facilement glissée dans son rôle :

Changer de rôle, c'est facile et amusant pour Anny Duperey Copier

Ces rôles sont très amusants à jouer parce qu'on dit une horreur et on se dit : "Tiens ! Si je souriais en disant une horreur, ce serait encore pire !"

Au-delà du caractère et de la personnalité de son personnage, ce rôle a aussi été l'occasion pour Anny Duperey de "se faire une tête". Une autre façon de se détacher de son rôle d' "Une Famille formidable" . "J'adore jouer avec des perruques. C'est pas grand chose une perruque, mais moi, ça me met en condition de jouer autre chose".

J'ai une grande répugnance à tourner avec ma tête des Familles formidables. C'est vraiment une chose qui me gêne, parce que pour le coup, j'ai l'impression de refaire ce personnage de Catherine.

Comme nous pourrons le découvrir dès le jeudi 3 septembre, dans "Grand Hôtel", Anny Duperey apparaît avec les cheveux blancs. Une coupe qui lui a plu, mais qu'elle n'est pas forcément prête à adopter dans la vie. Ecoutez :

Anny Duperey aime "se faire une tête" Copier

Anny Duperey - Grand Hôtel - François LEFEBVRE / CAPA / TF1

Au casting également de cette série, des acteurs de la jeune génération, comme Victor Meutelet (Le Bazar de la charité), Solène Hébert (Demain nous appartient) et Alain-Fabien Delon (fils d'Alain Delon). Une vraie chance pour eux de pouvoir ainsi jouer avec des comédiens plus aguerris, comme Bruno Solo, Carole Bouquet ou Anny Duperey. Alors, ont-ils profité de l'expérience de leurs pairs ? Nous avons posé la question à l'actrice. Elle nous répond :

Les jeunes acteurs ont-ils profité de votre expérience ? Copier

Ils sont très accès sur les réseaux sociaux, sur le nombre de likes qu'ils ont pour telle prestation... Ce ne sont pas des "Pierrot lunaires" les petits jeunes... Ils sont tellement loin de ce qu'on a vécu, nous.

"Grand Hôtel" dès le jeudi 3 septembre à 21h05 sur TF1, en partenariat avec France Bleu.