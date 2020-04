ÉCOUTEZ - Elisa Tovati, le confinement d'une super-maman.

En cette période de confinement, France Bleu prend des nouvelles de vos personnalités préférées. Entre sa vie personnelle, et sa carrière, l'actrice et chanteuse, Elisa Tovati, se confie. Découvrez le nouveau quotidien d'une super-maman.

Maman de deux enfants, de 8 et 11 ans, c'est en famille que l'actrice et chanteuse Elisa Tovati est confinée. Comme nous tous, elle a dû trouver une nouvelle organisation et de nouveaux repères, qui ne lui laissent que peu de temps pour elle.

Il faut que je sois maîtresse d'école, professeure des collèges, et puis à la fois cuisinière, femme de ménage. Il faut que je m'occupe de toutes les activités sportives. Donc voilà, ça fait pas mal de choses.

Pour mieux s'y retrouver, Elisa Tovati a demandé à ses enfants de se créer un emploi du temps. Un planning à la vue de tous afin que ses deux garçons "aient un rythme régulier".

Les journées commencent vers 6h30 / 7h. Elle profite que tout le monde dort encore pour préparer la journée : "ranger la maison, photocopier les cours de la journée, installer le bureau, pour être au taquer" quand les enfants se réveillent. Première au réveil, mais aussi dernière au coucher, Elisa Tovati termine ses journées avec les dernières tâches ménagères du quotidien, "faire les lessives, et le repassage...".

J'essaye de gérer au maximum pour que tout soit carré, et que l'on ne se laisse pas aller dans une douce lenteur qui pourrait être l'issue d'un confinement de plusieurs semaines.

Mais avec tout ça, avez-vous du temps pour vos projets professionnels ?

"Sincèrement non !", c'est cash qu'Elisa Tovati nous répond. Elle s'accorde, malgré tout un peu de temps, le soir quand la maison dort. C'est à ce moment-là, qu'elle reçoit par mail, de la part des auteurs-compositeurs, les textes de ses futures chansons, et "y répond vite".

La chanteuse s'est aussi octroyée quelques minutes pour nous offrir sur sa page Instagram, un live "confiné" avec Tom Dice de leur tube "Il nous faut". "Ca a été très agréable de pouvoir chanter tous les deux ensemble, et de proposer ça au public, parce que ça faisait 6 ans que nous n'avions pas chanté "il nous faut" tous les deux", nous confie-t-elle.

Mais c'est la part congrue de ma vie. La plupart du temps, je suis dévouée à la famille.

Ce confinement n'empêche, cependant pas, Elisa Tovati de penser à ses projets. Avec donc un nouvel album en préparation, et puis tous les jours, elle tient un journal de bord, en prenant des photos du quotidien de sa famille, "des choses qu'on fait et qu'on faisait pas d'habitude". Une compilation des plus beaux souvenirs de cette période.

Elisa Tovati, une super-maman gourmet et gourmande

Cet échange avec la comédienne et chanteuse, c'est aussi l'occasion de découvrir un autre de ses talents : la cuisine et la pâtisserie. Elle en profite d'ailleurs pour lancer un avertissement au chef de M6, Cyril Lignac.

Tous les jours, Elisa Tovati est en cuisine pour préparer de bons desserts pour toute la famille. Elle s'est aussi lancée un défi : réaliser toutes les recettes d'un livre du Chef Gustave Lenôtre, dans l'ordre, page par page, jour après jour, "sans jamais sauter une recette". Voilà une chouette idée pour toute la famille !

Quel positif ressortira de ce confinement ?

Pour Elisa Tovati, ce confinement est l'occasion de prendre conscience que "tout ce qui est matériel ne nous sert à rien du tout". Ce qui est bien plus utile, pour elle, ce sont les relations avec ses proches.

Le bon, c'est finalement de passer plus de temps avec sa famille. Et même si parfois, il y'a des tensions, et bien, ça crée un lien incroyable, encore plus fort que jamais.