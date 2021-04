Ecoutez France Bleu Auxerre depuis la plateforme Radioplayer France

Encore une belle innovation dans le monde de la radio. Radio France s'associe aux autres groupes de radios sur la plateforme Radio Player. Plus de 800 radios et webradios, podcasts, pour proposer de nouvelles façons d'écouter la radio. Décryptage avec Laurent Frisch.

En France, l'offre radio est infinie. Pour réinventer le poste, les groupes de radios publics et privés se sont unis pour proposer une nouvelle offre d'écoute. La plateforme Radioplayer permet d'accéder à plus de 200 radios françaises dont France Bleu Auxerre... ainsi qu'à plus de 600 webradios, totalement gratuitement. Décryptage avec Laurent Frisch, Directeur du numérique et de la production à Radio France.

Laurent Frisch, Directeur du numérique et de la production à Radio France Copier

La radio évolue en permanence

L'écoute de la radio a explosé sur internet depuis quelques années. Il y a aussi les enceintes connectées qui se développent. Il faut donc s'adapter aux nouvelles habitudes du consommateur. Que ce soit à travers notre site internet, notre application France Bleu, l'application Radio France, la création du programme "France Bleu Foot" sur les enceintes connectées, ou encore cette nouvelle initiative Radioplayer. Ces évolutions vont continuer de se développer, avec notamment le grand succès que connaissent les podcasts.

Les objectifs de la plateforme Radioplayer

La radio évolue avec les avancées technologiques. Il y a de plus en plus d'enceintes connectées, mais aussi de radios connectés dans les voitures. Radioplayer, c'est un moyen d'accéder facilement à France Bleu Auxerre sur ces nouveaux appareils.

Pourquoi s'unir avec les autres géants de la radio, dont certains sont concurrents ? Pour avoir du poids dans la négociation face aux géants du numérique qui contrôlent tous ces moyens d'écoute.

Les atouts de la plateforme

Cette plateforme est bien fournie : beaucoup de radios, 200 radios, nationales et locales, 600 webradios, et beaucoup de podcasts. C'est une grande première de s'unir avec les autres radios pour développer une technologie commune.

Découvrir Radioplayer

Radioplayer France est disponible sur le site internet (avec déclinaison mobile), application mobile (IOS, Android), enceintes connectées (Alexa, Google Home), Smart TV (Apple TV, Android TV), dispositifs connectés (Apple Watch, Android Wear) et les environnements dédiés à la voiture et est accessible dès maintenant dans l’ensemble des véhicules équipés d’Apple Carplay ou Android Auto.