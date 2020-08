ÉCOUTEZ - Loïc, un chartroussin dans la nouvelle saison de Koh-Lanta.

Pour cette nouvelle édition, c'est sur un archipel idyllique des Fidji que nous emmène Koh-Lanta, avec cette année, une importante nouveauté. Pour la première fois de son histoire, le programme phare de TF1 verra s'affronter quatre équipes, chacune représentant une partie de la France : le Nord, le Sud, l'Ouest et l'Est. Parmi les aventuriers de cette dernière, le chartroussin Loïc, qui réalise ainsi un rêve de gosse.

Comme pas mal de monde, je pense, qui participe à Koh-Lanta, c'est un rêve d'enfant.

"Un rêve d'enfant", mais aussi par goût des challenges sportifs et de l'aventure, voilà les motivations qui ont poussé Loïc à participer à l'émission. Autre sacré atout pour le chartroussin : son côté "casse-cou" depuis son plus jeune âge. "C'était pas toujours évident pour mes parents", comme il le reconnaît volontiers. Ecoutez.

Les enfants, dans les aires de jeux, ils étaient sur les toboggans, moi je grimpais sur le toit de l'aire de jeux.

Loïc a quasiment le même âge que Koh-Lanta. Du haut de ses vingt ans, il est, d'ailleurs, le plus jeune des vingt-quatre aventuriers. Ce qui, pour lui, n'a pas été une pression supplémentaire. Il a facilement réussi à s'intégrer au groupe.

Même si je suis le benjamin et que j'ai vingt ans, je peux faire de grandes choses sur Koh-Lanta.

Loïc, chartroussin et fier de l'être.

Loïc a grandi en Chartreuse et reste fier de ses origines. Participer à Koh-Lanta, c'est l'occasion pour lui, comme il nous le confie, de "faire un peu de pub" pour son petit coin de paradis. Il en profite d'ailleurs pour nous donner ses lieux à lui.

Peu importe où on est dans la Chartreuse, c'est le paradis !

Loïc est donc descendu de sa Chartreuse natale pour rejoindre les plages du Pacifique et des îles Fidji. Malgré cela, pour le benjamin de l'émission, être montagnard reste un atout pour réussir dans l'aventure. Il nous explique pourquoi, et en profite pour nous confier sa préférence entre la montagne et la mer.

La mer, on va laisser ça pour les vacances ou quand on part à Koh-Lanta !

L'épreuve des poteaux.

On ne pouvait pas parler de Koh-Lanta, sans évoquer la célèbre épreuve des poteaux. Un challenge auquel Loïc s'est un peu préparé. Il nous donne d'ailleurs rendez-vous tous les vendredis pour découvrir cela.

J'avais fait un petit entraînement mais pas poussé plus que ça.

En participant à Koh-Lanta, Loïc a donc réalisé un vrai rêve d'enfant. Une aventure, comme il nous le confie, qui l'a fait grandir. "On apprend beaucoup de choses sur soi-même". Ecoutez.

On est poussé à l'extrême.

Retrouvez le chartroussin Loïc dans "Koh-Lanta : les 4 terres" dès ce vendredi 28 août à 21h05 sur TF1.