La reine de la pop fête ses 60 ans ce jeudi. "Material girl" à "American Pie" en passant par "Like a Virgin", France Bleu vous propose de réécouter 20 de ses plus grands tubes.

Elle souffle ses 60 bougies ce 16 août ! Chanteuse, compositrice, danseuse, actrice, icône de la mode... Madonna est aussi (et surtout) une reine des charts.

"La Isla Bonita", "Like a Virgin" ou encore "Don't cry for me Argentina" : France Bleu vous propose de réécouter 20 de ses plus grands succès.

