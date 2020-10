ÉCOUTEZ - Mimie Mathy dans "Dix pour cent" : "je suis très fière d'être populaire"

Lancée en 2015, la série "Dix pour cent" nous emmène dans les coulisses d'ASK, une agence artistique parisienne en charge de la carrière de stars, mais aussi de leurs petits (et grands) soucis. En quatre saison, une cinquantaine de personnalités s'est ainsi invitée au casting. Parmi elles, notamment, Julien Doré, Nathalie Baye, Jean Dujardin, Line Renaud, JoeyStarr, Isabelle Adjani, Gérard Lanvin ou encore Isabelle Huppert.

Pour cette ultime saison, les imprésarios d'ASK auront à gérer les tracas et les caprices, entre autre, de l'actrice américaine Sigourney Weaver - qui a accepté de participer à la série sans même lire le scénario -, de Franck Dubosc, de Sandrine Kiberlain, de Charlotte Gainsbourg et de Mimie Mathy. La star de "Joséphine, ange gardien" qui a toujours eu envie de participer à cette série. Rencontre !

Je suis très contente de rentrer dans cet univers de "Dix pour cent" que j'adore !

Proche de Dominique Besnehard, le créateur de la série, Mimie Mathy lui a, très vite, fait part de son envie de rejoindre le casting : "Je lui avais dit : "Si un jour tu as une idée pour moi, je suis prête à me mettre en danger dans la série et à rigoler de mon personnage".

Chose faite donc dans le premier épisode de la quatrième saison où Mimie Mathy s'amuse à être "dans l'autodérision" de son personnage de "Joséphine, ange gardien". L'actrice s'est tellement prise au jeu, qu'elle a même retravaillé son rôle avec la complicité de l'équipe de la série : "Quand Dominique, et Marc Fitoussi, le réalisateur me l'ont proposé, j'en ai même rajouté. On a réécrit ensemble. Je leur ai fait des propositions pour aller plus loin encore, et c'est très drôle, j'adore !"

Que les fans se rassurent ! L'histoire de Mimie Mathy dans "Dix pour cent" n'est pas vraiment autobiographique : "J'ai le même agent depuis trente ans".

Ecoutez Mimie Mathy nous parler de sa participation à "Dix pour cent" :

Mimie Mathy nous parle de son rôle dans "Dix pour cent" Copier

Même si son personnage n'est pas, donc, complètement autobiographique, cette participation à la série de France 2, c'est, aussi l'occasion pour Mimie Mathy d'assumer son rôle d'actrice "populaire". Un côté populaire qui ne plait pas forcément à tout le monde, comme le souligne la comédienne : "Il y'a les artistes populaires et puis les artistes qui font trois entrées mais qui sont dans la mouvance, je dirais, intello. Et je ne fais pas partie de cette catégorie-là". Ecoutez Mimie Mathy nous parler de son côté populaire qu'elle assume :

Mimie Mathy, une actrice populaire Copier

Je suis très fière d'être populaire.

Comme nous le confie également Mimie Mathy, participer à "Dix pour cent", c'est aussi une façon pour elle, d'être, pour une fois, accueillie sur un tournage. "Dans ma série, c'est moi qui accueille tout le monde, qui suis "la vedette", sans prétention, de la série et pour une fois c'était moi la guest. J'ai essayé de me couler dans ce moule magnifique, qu'est l'équipe du bureau de "Dix pour cent" et j'ai trouvé ça génial ! Je me suis régalée."

De quoi donner d'autres envies à Mimie Mathy, même si elle tient à nous rappeler toute l'affection qu'elle porte à Joséphine Delamarre (son personnage dans "Joséphine, ange gardien") : "J'ai 63 ans, c'est un secret pour personne. J'ai envie de m'amuser avec d'autres personnages, tout en continuant Joséphine, parce que j'adore ma Joséphine". Découvrez les envies de Mimie Mathy :

Les envies de Mime Mathy Copier

On fait un métier qui s'appelle "Jouer". Alors autant jouer à plein de jeux !

"Dix pour cent" - saison 4 à découvrir dès ce mercredi 21 octobre à 21h sur France 2.