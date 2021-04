ÉCOUTEZ - Myriam de Koh-Lanta : "Mon petit pain au chocolat du matin commence vraiment à me manquer"

"A ce stade de la compétition, je suis hyper fière", et il y'a de quoi ! Myriam vient de vivre la réunification dans "Koh-Lanta, les armes secrètes", c'est ce qu'on a pu découvrir vendredi dernier sur TF1. "Passer la réunification, c'est une étape qui est quand même incroyable dans Koh-Lanta". Elle partage avec nous son état d'esprit.

Des nouvelles de Myriam, candidate aindinoise de Koh-Lanta à mi-parcours de l'aventure Copier

Une étape importante que la jeune professeure d'anglais a vécu sereinement, comme elle nous l'explique ; "Je n'ai pas été en danger jusqu'à présent. Et puis, le fait que ce soit les rouges qui arrivent sur notre camp, on était un petit peu en position de force". Malgré tout, l'appréhension était bien là. "On avait quelques aprioris sur certains aventuriers rouges par rapport aux commentaires qui avaient pu être faits pendant les épreuves, notamment la fameuse guerre filles contre garçons chez les rouges."

Hervé, en l'occurrence, on ne l'appréciait pas trop, mais ça a bien changé depuis !

La réunification passée, Myriam et les jaunes ont un nouvel objectif : éliminer les rouges, les uns après les autres. "On est en supériorité numérique nous les jaunes, donc c'est un avantage exceptionnel sur Koh-Lanta".

Le candidat qui me fait le plus peur ? J'aurais tendance à dire Laure, parce qu'elle est extrêmement polyvalente, et puis elle a gagné le parcours du combattant.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix View this post on Instagram A post shared by Myriam Koh Lanta (@myriam_kohlanta21)

Après 20 jours d'aventure, bien loin de son quotidien en Rhône-Alpes, certains manques commencent à se faire sentir pour l'Aindinoise, comme ses proches, bien sûr mais aussi et surtout, la nourriture. "Autant je m'étais préparé à ne pas avoir de manque de ma famille, mais la nourriture, quand ça gargouille, ça gargouille. On ne peut pas y faire grand chose".

Mon petit pain au chocolat du matin commence vraiment à me manquer.

Ce vendredi soir, comme chaque semaine, c'est avec ses enfants qu'elle partagera le nouvel épisode de Koh-Lanta. Si elle en connait l'issue, ses proches, eux, ne sont au courant de rien. Ce n'est d'ailleurs pas toujours simple pour elle de ne pas les spoiler. "Je suis souvent au téléphone avec d'autres aventuriers et on parle forcément de l'aventure, donc à chaque fois je leur dis - parce qu'ils sont sur haut-parleur - "faites attention, il y'a mes enfants". Donc c'est compliqué de ne pas spoiler mais on y arrive".

Comme Myriam et ses enfants, rendez-vous donc ce vendredi soir à 21h05 sur TF1, pour découvrir la suite de ses aventures.