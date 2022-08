ÉCOUTEZ - Pascal Obispo signe le nouvel habillage de France Bleu

Riche de nouvelles émissions en cette rentrée, France Bleu se dote d'une nouvelle identité sonore signée Pascal Obispo cette saison.

L'artiste de 57 ans, auteur de nombreux succès, a été retenu à l'issue d'une écoute à l'aveugle explique Nathalie André, directrice des programmes et de la musique de France Bleu. "Nous avions reçu neuf réponses à l'appel d'offres et nous l'avons joué à la The Voice : nous avons fait écouter chacune des propositions de manière totalement anonyme à un panel de personnes, des membres de la direction et des professionnels, et tous ont retenu l'habillage proposé par Pascal Obispo."